Skiba bleibt Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Wolfratshausen

Der neue Vorstand des VdK-Ortsverbandes: (v. l.) Stefan Stegner, Monika Olmscheid Marie-Luise Hatzelmann (alle Beisitzer), Schatzmeisterin Johanna Rauner-Federlein, Vorsitzende Gabriele Skiba sowie die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Franz Stoll und Regina Stümpges. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Vor 75 Jahren gründete sich der Wolfratshauser VdK-Ortsverband. Bei der jüngsten Mitgliedersammlung gab Vorsitzende Gabriele Skiba den Termin der Jubiläumsfeier bekannt.

Im Landhaus-Café präsentierte Skiba zunächst erfreuliche Zahlen. So gehören mittlerweile 1.189 Mitglieder zum Ortsverband, das sind 140 mehr als vor drei Jahren. Kreisvorsitzende Marianne Estner verwies anschließend darauf, dass der größte Sozialverband Deutschlands viele Beratungsgespräche zur Rente und Krankenversicherung durchgeführt hat und allein für die 12.363 Mitglieder im Landkreis rund 1,8 Millionen Euro einklagen konnte.

Als wichtiges Medium nannte Skiba in ihrem Jahresbericht die Ortsvereinszeitung „Miteinander“, die seit mittlerweile 13 Jahren in einer Auflage von rund 1.000 Stück dreimal jährlich erscheint.



Neben Informationsveranstaltungen zu Themen wie Demenz und Trickbetrug wird im Ortsverband auch der gesellige Teil nicht vernachlässigt. So gab es Ausflüge an den Achensee, Glentleiten und den Hohen Peißenberg. In diesem Sommer sind zwei Führungen durch den Kräutergarten in Bad Heilbrunn geplant.

Jubiläumsfeier findet am 23. September in der Loisachhalle statt

Für die Feier zum 75-jährigen Bestehen am 23. September hat der Ortsverband die Loisachhalle gebucht. Darauf freut sich die einstimmig wiedergewählte Ortsvorsitzende Skiba besonders. Unterstützung erhält sie von ihren beiden Stellvertretern Regina Stümpges und Franz Stoll sowie Schatzmeisterin Johanna Rauner-Federlein. Als Beisitzer engagieren sich Marie-Louise Hatzelmann, Monika Olmscheid und Stefan Stegner. Peter Herrmann