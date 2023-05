Mitarbeiter von epay engagieren sich am Social Day bei Geretsrieder Carisma

Von: Michaela Schubert

Social Day in der Caritas: Mitarbeiter des Planegger Unternehmens epay leisteten ehrenamtlich Pflanzarbeiten im Möbelmarkt Carisma. Mit dabei Marktleiter Markus Wendland (Bild oben r.) © Caritas

Geretsried - Der Finanzdienstleister legt beim Caritas Möbelmarkt Carisma in Geretsried Hand an.

Soziales Engagement ist dem Unternehmen epay aus Planegg wichtig. An den sogenannten Social Days (zu deutsch: soziale Tagen) zeigen seine Mitarbeiter Fahne und helfen dort, wo Hilfe gebraucht wird. Dieses Mal wurde bei der Caritas in Geretsried gemalert und gegärtnert.

Geretsried – Raus aus dem Büro, rein ins Blumenbeet: Solche Aktionen sind bei den Mitarbeitern des Finanzdienstleisters gang und gäbe, denn um anderen zu helfen, ruft das Unternehmen immer wieder Social Days ins Leben, bei denen Arbeiten jeglicher Art ehrenamtlich verrichtet werden. Diesbezüglich kooperiert epay seit 2020 mit der Caritas und setzt seine ehrenamtlichen Helfer dort ein, wo Unterstützung nötig ist.



Dieses Mal profitierte der Caritas-Möbelmarkt Carisma in Geretsried von den sozial engagierten Aktiven. Insgesamt zehn epay Mitarbeitende rückten beim Carisma zu Pflanz- und Malerarbeiten an. Während im Verkaufsraum zwei Wände gestrichen wurden, kümmerten sich andere im Außenbereich um das Blumenbeet.

Der Social Day sei für das epay-Personal eine ganz besondere Sache. „Denn in unserem Metier arbeiten die Angestellten nicht direkt mit Menschen“, umso besser fänden die Mitarbeiter bei den Social Days „den persönlichen Austausch“, erklärte Jana Weishaupt, PR und Kommunikationsmanagerin.



Epay hat bereits bei vielen sozialen Projekten mitgewirkt

In der Vergangenheit wurden an den Social Days bereits Biotope für den Bund Naturschutz angelegt und diversen sozialen Einrichtungen der Caritas ein neuer Anstrich verpasst. „Wir freuen uns sehr, dass jetzt das Carisma in den Genuss der ehrenamtlichen Hilfe gekommen ist“, sagte Marktleiter Markus Wendland. Der Gebrauchtwarenmarkt bietet Möbel, Hausrat, Dekoration und ähnliches an.