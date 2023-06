Sommertermine für Erste-Hilfe-Kurse mit neuem Ausbildungsteam – Start am 7. Juli

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Wie eine Herzdruckmassage funktioniert, erklärt Ausbilderin Anna-Lena Bladt. © Malteser

Wolfratshausen - Die Malteser in Wolfratshausen bieten wieder zwei Erste-Hilfe-Kurse im Juli und August an.

Wer sich auskennt in Erster-Hilfe, kann Leben retten - im Straßenverkehr, innerhalb der Familie oder in der Arbeit. Aber auch in der Natur können bei einem Unfall wenige Minuten über Leben und Tod, über Heilung oder bleibende Schäden entscheiden. Mit einem neuen, frischen Ausbildungsteam starten die Malteser im Landkreis nun in die Sommersaison.



„In Zukunft können wir auch wieder individuell maßgeschneiderte Inhouse-Kurse anbieten für Firmen, Kindergärten oder Vereine“, berichtet Anna-Lena Bladt. Sie ist eine der neuen Ausbilderinnen der Malteser in Wolfratshausen. Diese Kurse können auch abends nach der Arbeit oder im Rahmen einer Fortbildung am Wochenende stattfinden.

„Wir versuchen uns dabei ganz nach den Wünschen und Vorstellungen der Firmen zu richten“, so Bladt weiter. Die nächsten zwei Erste-Hilfe-Kurse der Malteser finden jetzt am Freitag, 7. Juli, und am Freitag, 18. August, jeweils von 8 bis 16 Uhr statt.

Dabei vermitteln die Malteser kompaktes Wissen und Können zum Verhalten am Unfallort sowie Maßnahmen und Techniken bei Bewusstlosigkeit, Herz-Lungen-Wiederbelebung und Hilfe im Falle eines Schockes. Die Malteser versprechen, dass nach Kursabschluss die Teilnehmer in der Lage sind, notwendige Handgriffe bis zum Eintreffen der Rettung durchzuführen.



Erste-Hilfe-Kurs Kosten: 55 Euro (Barzahlung). Veranstaltungsort ist der Malteser-Lehrsaal in Wolfratshausen (am Untermarkt 17). Anmeldung online auf www.malteser.de/kursangebote/erste-hilfe dwe