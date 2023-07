Spatenstich in Wolfratshausen für Sanierung und Erweiterung der Mittelschule

Von: Peter Herrmann

Griffen zum Spaten: (v.l.) Franz Hofner, Leiter des Rathaus-Referats Bauen und Liegenschaften, Thomas Wenig vom Rathaus-Referat Bauen und Umwelt, Schulreferent Fritz Meixner, Bürgermeister Klaus Heilinglechner, Architektin Katrin Kratzenberg sowie Schulleiter Frank Schwesig. © Peter Herrmann

Wolfratshausen - Nach einem von Verzögerungen geprägten Planungsprozess beginnen nun die Bauarbeiten für die Umgestaltung der Hammerschmiedschule in Wolfratshausen.

„So ein großes Bauprojekt gab es noch nie in Wolfratshausen und wird es auch lange nicht mehr geben“, prognostizierte Bürgermeister Klaus Heilinglechner vor dem Spatenstich. Für die umfangreiche Sanierung der Mittelschule investiert die Stadt wahrscheinlich rund 55 Millionen Euro. 20 Millionen davon steuert die Regierung von Oberbayern bei.

Schulreferent Fritz Meixner räumte ein, dass die in Zusammenarbeit mit der Schule, Stadtverwaltung und Architekten abgelaufene Planung oft anstrengend war. „Heute gegen wir den Startschuss zu einem besonderen Projekt, das Kraft und Nerven gekostet hat“, freute sich der SPD-Stadtrat.

Neue Klassenzimmer, Mensa und ein Lehrschwimmbad

Meixner erinnerte an die derzeitige Bildungskrise sowie an die Personalnot in Kindergärten und Schulen. „Wir schaffen hier eine neue Lernwelt“, betonte er. Dazu gehören zusätzliche Klassenzimmer, eine Mensa für die Mittagsbetreuung und ein Lehrschwimmbad. „Das wird ein Bildungscampus im Herzen der Stadt“, hofft Meixner.



Architektin Katrin Kratzenberg vom Büro „karlundp“ sprach von einem zukunftsweisenden Projekt. „Wir haben alles immer wieder hinterfragt und bestätigt: Die Räume sind ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Kinder“, versicherte sie. Schulleiter Frank Schwesig gab ihr recht. „Wir bekommen eine Schule, die alles hat, was wir uns wünschen“, zeigte er sich begeistert. Dass der Unterricht nach den Sommerferien vom Lärm der Baustelle beeinträchtigt sein wird, nimmt Schwesig gerne hin.