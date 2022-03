SPD-Antrag auf faire Grabsteine durch Gemeinderat Icking abgelehnt

Von: Franca Winkler

Antrag abgelehnt: Steinmetze können Steine weiter ohne „faires Label“ verwenden. © Kzenon/panthermedia

Icking – Änderung der Friedhofssatzung bezüglich „fairer Grabsteine“ mit dem Kinderarbeit verhindert werden soll. Der Beschluss wurde dennoch abgelehnt.

Ein kurios anmutender Antrag des SPD Ortsverbands in der kürzlich abgehaltenen Gemeinderatssitzung in Icking hat einen ernsten Hintergrund – Kinderarbeit soll damit aktiv bekämpft werden. Der Beschluss wurde dennoch abgelehnt.

Der vorletzte Punkt der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vergangene Woche brachte ein sensibles Thema auf den Tisch. Die Beerdigung einer geliebten Person geht nahe, der Gedanke, dass der Grabstein womöglich unter unmenschlichen Bedingungen hergestellt wurde, belastet zusätzlich.



Grabsteinfassungen und Grabsteine aus Naturstein, die in ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt werden, sollen künftig nicht mehr auf den gemeindlichen Friedhöfen verwendet werden – so sieht es der Antrag der Ickinger SPD vor. Steinmetze sollen auf die sogenannte faire Herstellung achten. Dafür müsste nach dem Wunsch der SPD die Friedhofs- und Bestattungssatzung geändert werden. Nicht oft könne man etwas gegen ausbeuterische Kinderarbeit in anderen Ländern tun, teilt die Parteivorsitzende Beatrice Wagner mit. „Aber wenn es doch eine Möglichkeit gibt, sollten wir diese ergreifen.“



In einigen Gemeinden wurde Satzung bereits geändert

Der Bayerische Gesetzgeber hat im September 2016 den Gemeinden durch eine neue Vorschrift im Bestattungsgesetz ermächtigt, ein Verbot der umstrittenen Grabsteine und -fassungen in den eigenen Satzungen festzuschreiben. Dies wollte die Ickinger SPD für die gemeindlichen Friedhöfe in Icking umsetzen. Nach Wagner sei dies kein Randproblem, „denn nach Schätzungen stammen etwa 40 Prozent der Natursteine, die später zu Grabsteinen verarbeitet werden, aus Ländern wie Indien, wo in Steinbrüchen Kinderarbeit Usus ist“. In Wolfratshausen, Eurasburg, Sachsenkam und Lenggries wurde die Satzung bereits geändert.



So war die SPD Icking gewiss, dass der Gemeinderat diesen Antrag gutheißen wird. Auch wäre die praktische Umsetzung einfach gewesen: Die Zertifizierung muss einfach bei der Antragstellung zur Errichtung eines Grabmals mitgeliefert werden. Dies kann bei Steinen aus der EU durch Rechnung oder Lieferschein und bei exotischen Steinen durch ein entsprechendes Zertifikat erfolgen. Dritte Bürgermeisterin Laura von Beckerath-Leismüller (Grüne), findet den Antrag „unterstützenswert, schafft es doch ein Bewusstsein für das Thema“. Georg Linsinger (UBI) ging sogar noch weiter: Seiner Meinung nach könne die Zertifizierung, dass Steine aus fairer Herstellung stammen, auf die Verwendung aller Steine ausgedehnt werden – auch im privaten Bereich. Denn dann sei der Hebel größer, Kinderarbeit zu verhindern.



„Es ist so beschämend“

Und dennoch wurde im Rat argumentiert, das Beharren auf fairen Grabsteinen sei ein „Ausdruck von Überregulierung und ein Eingriff in die Freiheit“. Auch wurde geäußert, dass in keinem Land das Bestattungswesen so strikt reguliert sei. Der Nachweis einer Zertifizierung sei freiheitsfeindlich. „Diese Einstellung wurde mit der vielgebrauchten Formel ‚Lieber informieren, als verbieten‘ unterstützt“, beschwert sich Wagner. „Der Begriff Freiheit wurde hier offenbar mit Egoismus verwechselt“, kommentierte sie. Und Constantin Beier, Vizevorsitzender der Ickinger SPD, ergänzte: „Es ist so beschämend, gilt jetzt in Icking das Motto ‚Freiheit für Kinderarbeit‘?“