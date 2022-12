Vereine spenden Laptops an Dietramszeller Grund- und Mittelschule

Von: Michaela Schubert

Teilen

Bei der Spendenübergabe: Rektorin Susanne Falkenhahn (2. v.l.) und Konrektorin Alexandra Greiter, Konrektorin (r.), bedankten sich für die tolle Laptopspende bei den Vertretern der Vereine Computersenioren und Miteinander-Füreinander. © Miteinander-Füreinander Sozialnetz Dietramszell

Dietramszell – Der Verein Computersenioren Bad Tölz-Wolfratshausen hat sechs Laptops an die Grund- und Mittelschule in Dietramszell gespendet.

Es war eine Kooperation der Computersenioren und des Vereins Miteinander-Füreinander Sozialnetzwerk Dietramszell.



Die Computersenioren sind eine Gemeinschaft von Älteren, die mit ihren fundierten PC-Kenntnissen gespendete Computer sanieren. Die Geräte werden auf Funktionsfähigkeit geprüft, Akkus wenn nötig getauscht, alte Daten gelöscht und zum Schluss wird auf die Geräte ein neues Betriebssystem gespielt.

Nach der Generalüberholung spenden die Senioren die Geräte an soziale Einrichtungen oder Bedürftige. Auch der Verein Miteinander-Füreinander engagiert sich, und zwar im Bereich Jugend- und Altenhilfe in Dietramszell und Umgebung. Er schreibt sich unter anderem die Förderung und Unterstützung der Jugendarbeit auf die Fahne.



Auf die Frage, wie die Kooperation beider Vereine zustande kam, teilt Ingrid Lätsch, Vorsitzende bei Miteinander-Füreinander mit: „Die Ehrenvorsitzende Waltraud Bauhof ist das Bindeglied der ganzen Aktion.“ Sie sei bei beiden Vereinen vor zwölf Jahren maßgeblich an deren Gründung beteiligt gewesen und deshalb in engem Kontakt mit den Mitgliedern.

„Laptops sind heutzutage ein wichtiges Lernmittel für unsere Schulkinder“

„Laptops sind heutzutage ein wichtiges Lernmittel für unsere Schulkinder, um im Notfall auch von Zuhause am Unterricht teilnehmen zu können“, erklärt Lätsch. „Leider haben nicht alle Familien die nötigen finanziellen Mittel, um ein solches Gerät für ihr Kind oder auch ihre Kinder anzuschaffen.“



Lätsch erklärt weiter: „Im Gespräch mit Waltraud Bauhof kristallisierte sich heraus, dass die Computersenioren wieder Geräte auf Vordermann gebracht hatten. Da fiel ihr sofort die Dietramszeller Schule ein.“

Daraufhin rief die Vorsitzende von bei Miteinander-Füreinander der Schulleitung Susanne Falkenhahn der Grund- und Mittelschule in Dietramszell an und fragte, ob die Schule Bedarf an Laptops habe. Die Rektorin bestätigte, dass die Schule Laptops dringend gebrauchen kann.



Immer wieder werden bei den Computersenioren Laptops, Notebooks und diverse andere elektronische Güter abgegeben, die keine Verwendung mehr finden. Dank der Senioren können solche Geräte dann immer wieder gespendet und auf diese Weise nachhaltig weiterverwendet werden.



Die Senioren bieten auch kostengünstige Kurse für Menschen an, die Hilfe im Umgang mit Computern, Smartphones, Software-Programmen oder Videotelefonie benötigen. Das Team freut sich auf Computer-Interessierte Mitglieder. Infos auf www.computersenioren-badtoelz-wolfratshausen.de.