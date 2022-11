Grundbedürfnisse Hunger und Durst: hier setzt Culture Work in Geretsried mit 5.000 Euro an

Von: Michaela Schubert

Spendenübergabe: (v.l.) Tim Kalbitzer (Culture Work GmbH), Heidemarie Ritter (Geretsrieder-Wolfratshauser-Tafel), Bernd Müssig (Culture Work GmbH), Elke Burghardt (Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe) und Peter Neuhaus (Culture Work GmbH). © Justine Bittner

Geretsried- Die Culture Work GmbH spendet insgesamt 5.000 Euro an die Geretsrieder-Wolfratshauser-Tafel und das Inselhaus. Und das aus gutem Grund: Hier wird es dringend gebraucht.

Im Zuge der Feier zum zehnten Firmenjubiläum spendet die Culture Work GmbH aus Geretsried an besondere Organisationen vor der eigenen Firmenhaustür. Jeweils 2.500 Euro erhalten der Geretsrieder-Wolfratshauser-Tafel und die Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH.

Die Idee dazu entstand bei den Vorbereitungen zur Zehn-Jahr-Feier im September. Es sollte nicht einfach nur das Jubiläum mit Kunden und Wegbegleitern gefeiert werden, sondern auch etwas an Menschen weitergeben werden. Und zwar an Bedürftige, denen es an Vielem mangelt, was für die meisten selbstverständlich ist.



Grundbedürfnis Hunger und Durst und Zukunft von Kindern

Die beiden Spendenempfänger wurden vor allem deswegen ausgewählt, da sie an zwei elementaren Pfeilern der Gesellschaft ansetzen: An dem Grundbedürfnis Hunger und Durst sowie bei den Kindern. Auf der Firmenfeier hatten die Gäste die Möglichkeit, sich über die beiden Organisationen zu informieren und fleißig an einem eigens erstellten Spendenrad zu drehen. Den eingesammelten Betrag hat die Culture Work großzügig nach oben aufgerundet.

In der Geretsrieder-Wolfratshauser-Tafel an der Jeschkenstraße in Geretsried überreichte Culture Work Geschäftsführer Bernd Müssig zusammen mit seinen Kollegen Peter Neuhaus und Tim Kalbitzer die Spendenschecks an Heidemarie Ritter, Vorsitzende der Geretsrieder-Wolfratshauser-Tafel, und Elke Burghardt von der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe.

Im Gespräch lernten die Spender mehr über die soziale Verantwortung, die hinter der Arbeit bei der Tafel und im Inselhaus steckt kennen. Culture Work selbst schreibt sich das Motto „Gesunde Menschen in gesunden Organisationen“ auf die Fahne. Deshalb fiel die Wahl bewusst auf die Tafel und das Inselhaus, da sie hier eine gute Verwendung sieht. mis

Die Culture Work GmbH Die Culture Work GmbH wurde 2012 gegründet und unterstützt Menschen, Teams und Organisationen dabei, ihr volles Potential zu entfalten. Inspiriert durch die Überzeugung, dass die Fähigkeit zum Wandel die entscheidende Kompetenz für Unternehmen und Menschen ist, glauben die Culture Worker daran, dass Anpassungsfähigkeit, Innovation und Selbstorganisation zu gesunden Menschen in gesunden Organisationen führen