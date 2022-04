Spendenaktion der Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen: Über 31.000 Euro gesammelt

Motiviert starteten 618 Schüler der Isar-Loisach-Realschule während des Sportunterrichts bei ihrem gemeinsamen Spendenlauf für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. © Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen

Wolfratshausen – Die Spendenlauf-Aktion an der Isar-Loisach-Realschule in Wolfratshausen stand ganz im Zeichen des Friedens. Die Schüler sammelten dabei über 31.000 Euro.



Um den gemeinsamen Wunsch aller Realschulen in Bayern auch an der staatlichen Realschule in Wolfratshausen umzusetzen, organisierte die Fachschaft Sport Ende März spontan eine Spendenlauf-Woche. „Wir wollen als Schulfamilie helfen und in diesen Zeiten ein Zeichen des Friedens setzen“, berichtete Schul-Pressesprecher Stefan Wandinger.



Mit großem Engagement beteiligten sich die 26 Klassen der Isar-Loisach-Realschule mit fast allen 618 Schülern an der Aktion. Im Vorfeld gingen die Teilnehmer daran, Sponsoren für ihre 400-Meter-Laufrunden zu finden. Und wurden unter anderem fündig bei Eltern und Verwandten sowie im Freundes- oder Bekanntenkreis.



Gespendet konnte jeweils ein freiwilliger Betrag pro Runde werden – ganz nach dem Motto: „Jeder Betrag zählt“. Der Betrag der Sponsoren wurde dann mit der gelaufenen Rundenzahl multipliziert.



„Bei hervorragendem sonnigem Wetter fand dann für jede Klasse der Lauf im Rahmen der Sportstunden statt“, erklärte Wandinger weiter. „Hochmotiviert, eifrig und fleißig, und nicht zuletzt auch mit ganz viel Spaß, liefen die Schülerinnen und Schüler im Isar-Loisach-Stadion ihre Runden.“



Möglichst viele Runden

Besonders freute es die Schule, zu beobachten, dass neben dem Ehrgeiz einzelner, möglichst viele Runden zu laufen, manche Klassen das gemeinsame Ziel hatten, die Besten bezüglich Rundenzahl und Spendeneinnahmen zu werden.



Insgesamt wurde mit Hilfe und dem Engagement der Kinder und Jugendlichen sowie dank der zahlreichen Sponsoren ein Betrag in Höhe von über 31.000 Euro an Spendengeldern erlaufen. Ein Teil der Summe kommt nun dem „Helferkreis Ukraine Wolfratshausen“ und somit ukrainischen Flüchtlingskindern direkt vor Ort zugute. Der andere Teil wird dem Unterstützerkreis der ukrainischen Stadt Rivne gegeben.



„Die gesamte Schulfamilie der Isar-Loisach-Realschule hat mit dieser Aktion ein großes Zeichen des Zusammenhalts, der Hilfsbereitschaft sowie der Solidarität gezeigt“, sagte Schulleiterin Carolin Lilienthal. „Wir sind sehr stolz auf unsere engagierten, hilfsbereiten Schülerinnen und Schüler.“



Die Rektorin dankt den Läufern und Sponsoren. „Mit dem erlaufenen Geldbetrag ist es uns gemeinsam möglich, Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine etwas zu helfen“, betonte Lilienthal.