Bürgermeister dankt Weber Schraubautomaten GmbH und 22 weiteren Firmen

Von: Peter Herrmann

Rührten die Werbetrommel fürs Flussfestival (v. l.): der Marketingleiter der Weber Schraubautomaten GmbH Benedikt Burger, Bürgermeister Klaus Heilinglechner und Kulturmanager Andreas Kutter. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Vom 7. bis 23. Juli werden an der alten Floßlände zahlreiche Musiker, Kabarettisten, Bands und Schauspieler auftreten.

Möglich ist dies auch dank der Unterstützung von Sponsoren und freiwilligen Helfern. Bei einem Pressegespräch bedankten sich Bürgermeister Klaus Heilinglechner und Kulturmanager Andreas Kutter bei dem Marketingleiter der Weber Schraubautomaten GmbH Benedikt Burger. „Wir könnten das Flussfestival ohne Sponsoren nicht durchführen“, erklärte Heilinglechner. Wie viel Geld der Hauptsponsor beisteuert, wollte Kulturmanager Andreas Kutter nicht verraten.

Aushängeschild für Wolfratshausen

Es dürfte sich jedoch wie schon 2019 und 2021 um einen fünfstelligen Betrag handeln. „Wir freuen uns, erneut dabei zu sein: Das ist ein Aushängeschild für Wolfratshausen auf höchstem Niveau“, zeigte sich Burger begeistert.Das mittelständische Familienunternehmen beschäftigt am Hauptstandort in Wolfratshausen rund 300 Mitarbeiter.



Hinzu kommen 110 weitere Angestellte in den USA, der Schweiz, Frankreich, Tschechien und China. Wie schon 2019 wird die Weber Schraubautomaten GmbH an einem veranstaltungsfreien Tag ein großes Betriebssommerfest auf dem Festivalgelände feiern. Musikalischer Höhepunkt der Firmenparty ist ein Auftritt der Oktoberfestband Nachtstark. „Dabei spiele ich Piano, Orgel und Akkordeon“, kündigte Burger an.

Spontan Entschlossene können ihr Glück versuchen

Noch mehr Zuspruch gibt es für das Konzert von Dreiviertelblut (9.7.) und das Soloprogramm des niederbayerischen Kabarettisten Martin Frank (21. 7.). „Beide Veranstaltungen sind jetzt schon ausverkauft“, verriet Kutter.



Eine hohe Nachfrage zeichnet sich zudem für die „Summer Nights II“-Show von Lokalmatador Dominik Halamek (14.7.) ab. Dennoch lohne es sich für spontan Entschlossene, kurz vor Veranstaltungsbeginn vorbeizuschauen. „Manchmal gibt es noch Restkartenkontingente und zusätzliche Plätze“, empfahl Kutter. Neben zahlungskräftigen Sponsoren kann er sich auch dieses Jahr auf ehrenamtliche Helfer verlassen. „Da sind viele bewährte Kräfte, aber auch neue Gesichter

Tickets kaufen Karten im Vorverkauf sind unter www.muenchenticket.de und in der Tourist-Information am Untermarkt 10, Telefon 08171/2 14206 erhältlich. Weitere Infos zum Programm: www.flussfestival.wolfratshausen.de.