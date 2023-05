Stadt feiert mit Vertretern von Vereinen, Verbänden und Kirchen

Von: Peter Herrmann

Folgten begeistert der Aufforderung zum Tanz: Bürgermeister Michael Müller (r.) und seine Frau Daniela (2. v. r.). © Peter Herrmann

Geretsried - Rund 250 Gäste folgten jüngst der Einladung von Bürgermeister Michael Müller zu einem Festabend im Ratsstubensaal unter dem Motto: „Helden der Kindheit“.

„Wir wollen heute Zuversicht ausstrahlen und feiern“, erklärte Bürgermeister Michael Müller. Bei der mittlerweile sechsten Gartensoiree, die aufgrund des regnerischen Wetters in den Ratsstubensaal verlegt wurde, begrüßte er Vertreter von Kirchen, Vereinen, Verbänden, Schulen, Pflegeeinrichtungen und Kommunalpolitiker wie den Eurasburger Bürgermeister Moritz Sappl.

In seiner Ansprache rechtfertigte Müller die umfassende Umgestaltung des Stadtzentrums und bat um bürgerliche Mitwirkung. „Machen Sie mit, bringen Sie sich ein und entscheiden Sie über die Zukunft und Lebensqualität in unserer Stadt“, appellierte der Rathauschef. Es war die einzige Rede an einem Abend, den das Akkordeonensemble der Musikschule unter Leitung von Anja Awiszus eröffnet hatte.



Gelungene Show der Ballet Factory

Es folgte ein sehenswerter Showact jugendlicher Tanzschüler der Ballet Factory. Dabei forderte Choreograf Dominik Halamek die Gäste zum Tanzen auf. Wer Glück hatte, gewann bei der Verlosung „Helden der Kindheit“ große Pappfiguren von den Muppets, James Bond, Micky Maus & Co.

Bis Mitternacht ließen sich die Soireebesucher die vom Ratsstubenteam zubereiteten Schmankerl wie beispielsweise Spareribs, Schnitzel, Fruchtschnitten, Chicken Wings sowie Cocktails, Wein, Bier und Softdrinks schmecken. Dazu servierte die Band Agent Six ein tanzbares Potpourri aus Evergreens und Rock’n’Roll-Klassikern.