Stadtbücherei Wolfratshausen: Leiterin Silke Vogel präsentiert Jahresbilanz

Teilen

Stadtbüchereileiterin Silke Vogel freut sich auf Lesungen und Kinderaktionen. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Vier neue Mitarbeiterinnen traten in den Stadtbüchereien am Hammerschmiedweg und in Waldram ihren Dienst an. Leiterin Silke Vogel berichtet über weitere Neuerungen.

„Vier langjährige Kolleginnen haben uns auf Grund von Umzug, vorzeitigem Ruhestand und auch beruflicher Neuorientierung verlassen“, berichtete Vogel. So verabschiedete sich das Team im Herbst von den zwei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Renate Ehgartner und Isolde Nothaft, die 31 beziehungsweise 24 Jahre regelmäßig in der Bücherei ausgeholfen hatten.

Neu dabei sind Nicole Caspers, Katharina Dierkes, Nina Bauer, Laura Hörschelmann und die Praktikantin Nadine Schopf. Insgesamt arbeiten acht fest angestellte Mitarbeiterinnen 137,5 Stunden pro Woche. Unterstützt werden sie von zwölf ehrenamtlichen Kräften.

Stadtbüchereien in Wolfratshausen kehren zum Normalbetrieb zurück

In puncto Ausleih- und Besucherzahlen vermeldete Vogel nach den Lockdowns des Jahres 2020 eine stetige Normalisierung. So verzeichnete sie 2021 insgesamt 41.685 Besuche und rund 131.000 Entleihungen in den beiden Büchereien. Gut angenommen wurden Neuerungen wie die Medienrückgabebox am Hammerschmiedweg und die Nintendo-Switch-Spiele, die seit 2021 in der Waldramer Stadtbücherei verfügbar sind.

„Lesehund“ soll Grundschülern die Angst vom Vorlesen nehmen

Hinzu kamen digitale Plattformen von Brockhaus und „filmfriend“ sowie Vorlesenachmittage für Kinder, Autorenlesungen und das Projekt „Lesehund“. Die Vierbeiner sollen Grundschülern die Angst vor dem Vorlesen nehmen.

Vogel dankte abschließend der Stadt Wolfratshausen, die die beiden Büchereien mit einem Zuschuss unterstützt, sowie weiteren Partnern und Sponsoren. So konnte die Stadtbücherei ihr Budget im letzten Jahr problemlos einhalten und nun auch neue Lesungen von Stefanie Schuster, Mahbuba Maqsoodi und Ellen Sandberg organisieren.

„Wir werden beim Vorlesen wieder verstärkt zweisprachige Angebote machen können, die sich auch an Kinder aus der Ukraine richten“, kündigte Vogel abschließend an. Peter Herrmann