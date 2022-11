Stadtrat Wolfratshausen beschließt Gebührensatzung für Gebäude am Untermarkt 10

Teilen

Das neue Museum in Wolfratshausen soll am 25. November eröffnet werden. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Am Freitag, 25. November, sollen das neue „Museum Wolfratshausen“ und die Tourist-Information am Untermarkt 10 eröffnet werden. Der Stadtrat legte dafür eine Gebührensatzung fest.

Demnach kostet der Museumsbesuch für Erwachsene 4 Euro und für Schüler ab 13 Jahren, Rentner und Schwerbehinderte 2 Euro. Für Führungen und museumspädagogische Workshops werden 49 Euro pro Gruppe erhoben, für Schulkassen 25 Euro – jeweils zuzüglich Eintritt.

Für die Nutzung des Multifunktionsraums im Wallner-Bockhorni-Kabinett werden pro Veranstaltung 150 Euro erhoben. Dieser Tarif reduziert sich für ortsansässige gemeinnützige Gruppen auf 50 Euro. Auswärtige Vereine zahlen 75 Euro. Zusätzlich benötigte Technik und Ausstattung muss laut Nutzungssatzung auf eigene Kosten selbst beschafft werden.

Bei Kooperationen mit der Stadt – zum Beispiel bei Sonderausstellungen – kann der Raum laut Sitzungsvorlage auch kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Davon profitiert zum Beispiel der Verein Flößerstraße, der für Mai oder Juni 2023 eine Ausstellung zum internationalen Flößertag geplant hat.



Im Kulturausschuss stimmte lediglich Sitzungsleiterin und Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) gegen die Gebührenordnung. Ihr erschienen die Preise zu hoch. „Wir wollen doch ein attraktives Museum und Interesse wecken“, gab sie zu bedenken. In der fünf Tage später folgenden Stadtratssitzung gab es vor der einstimmig beschlossenen Nutzungs- und Gebührensatzung nur eine kurze Debatte. So regte Renate Tilke (CSU) die Nutzung von Audioguides als zusätzliche Einnahmequelle an. Peter Herrmann

Öffnungszeiten des Museums in Wolfratshausen sind mittwochs, freitags und samstags von 10 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 17 Uhr.