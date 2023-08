Stadtrat testet Livestream: Sitzungen in Wolfratshausen werden übertragen

Von: Peter Herrmann

Die Redebeiträge der meisten Wolfratshauser Stadträte werden künftig ins Internet übertragen. © Peter Herrmann

Wolfratshausen - Über die Umsetzungsmöglichkeiten von Livestream-Übertragungen diskutierte der Stadtrat Wolfratshausen in seiner jüngsten Sitzung.

Rathaus-Geschäftsführerin Kirsten Vogler präsentierte zunächst das Ergebnis einer Umfrage. Demnach erklärten sich Stadträte bereit, dass sie in einer Sitzung gefilmt und ihre Redebeiträge in Echtzeit versendet werden. Vier Mandatsträger waren damit nicht einverstanden, fünf enthielten sich der Stimme. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die ebenfalls an den Sitzungen teilnehmen, seien laut Vogler ausschließlich gegen eine Livestream-Übertragung. Dies bedeutet, dass ihre Redebeiträge ausgeblendet werden müssen.

Kosten je nach Übertragungsvariante belaufen sich auf 1.200 bis 4.700 Euro pro Sitzung

„Das wäre eine zerklüftete Diskussionsrunde“, gab Kulturreferent Sepp Schwarzenbach (CSU) zu bedenken. Er stellte zudem die hohen Ausgaben infrage. Laut Vogler belaufen sich die Kosten je nach Übertragungsvariante auf 1.200 bis 4.700 Euro pro Sitzung. Zu beauftragen sei ein externer Dienstleister.

Patrick Lechner (FDP), Referent für Informationsfreiheit und Digitalisierung des Stadtrats, plädierte für diese Investition. „Nicht jeder kann persönlich zu den Sitzungen kommen“, erklärte Lechner. Zudem habe die Corona-Pandemie gezeigt, dass Online-Angebote von der Bevölkerung gut angenommen und akzeptiert werden. Manfred Fleischer (Wolfratshauser Liste) gab ihm recht. „Warum sollen wir es nicht ausprobieren?“, fragte er in die Runde.

Jeder Stadtrat bekommt seinen eigenen Laptop als Leihgeraät

Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) schlug vor, dass jedem Stadtrat ein Laptop zur Verfügung gestellt wird. Dagegen zeigte sich Josef Praller, Fraktionssprecher der Bürgervereinigung Wolfratshausen, skeptisch. „Das Bild nach außen wäre verfälscht, wenn die Beiträge mehrerer Stadträte und Verwaltungsmitglieder nicht gezeigt werden“, gab er zu bedenken.



Am Ende der kontroversen Debatte entschied der Stadtrat mit 11:8 Stimmen, einen externen Dienstleister mit der Übertragung von zunächst sechs Stadtratssitzungen zu beauftragen. Ebenfalls elf Stadträte stimmten dafür, dass jedes Mitglied des Gremiums einen Laptop als Leihgerät erhält. Neun waren dagegen. Die Livestream-Testphase beginnt voraussichtlich im Spätherbst oder im Winter.