Stadtteilfest am Neuen Platz Geretsried mit abwechslungsreichem Programm

Wurden vom Publikum gefeiert: die Laredo Line Dancer. © Herrmann

Geretsried – Trotz einiger parallel stattfindender Feste kamen am ersten Juliwochenende vor allem am späten Nachmittag und Abend viele Menschen auf dem Neuen Platz zusammen.

Quartiersmanagerin Natascha Siebert vom Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) zeigte sich dementsprechend zufrieden. Dabei ließen leere Bierbänke am frühen Nachmittag noch Befürchtungen aufkommen, dass viele Anwohner doch ein Bad im Bibisee vorziehen oder lieber beim griechischen Patronatsfest am Karl-Lederer-Platz feiern.

Quartiersbeirat Erwin Wölm, Mitglied der Band Woodhouse Gang, ließ sich von der anfänglichen Ruhe nicht beirren und griff zur Gitarre. Die mitunter melancholischen Coversongs von Wolfgang Ambros und dem vor Kurzem verstorbenen Willi Resetarits alias Ostbahnkurti trafen den Nerv des zu diesem Zeitpunkt noch überschaubaren Publikums. Mit dem Auftritt der Laredo Line Dancer bot sich kurz darauf ein anderes Bild. Die schwungvolle Show lockte auch Passanten an, die spontan mitklatschten und Zugaben forderten.



„Es braucht engagierte Leute hier vor Ort“

Um Durst und Hunger zu stillen, standen Schank- und Imbisswagen bereit. Pizza, Souvlaki, Aperol Spritz und Bier ließen sich die Besucher dann auch beim Konzert der Tölzer Coverrockband Samma Spirit schmecken. Kinder nutzten die Hüpfburg, Hula-Hoop-Reifen, Stelzen oder ließen sich am Stand des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit schminken.



Am Abend füllte sich der Platz zusehends. Salsa- und Bauchtänze sowie Auftritte der Kraftwerkcrew, Sepp Kloiber und Micart rundeten das abwechslungsreiche Programm ab. Und manch einer überlegte sich, eine Patenschaft für das Projekt „Essbare Stadt“ zu übernehmen. Wie in unserer Zeitung mehrfach berichtet, gedeihen in den Hochbeeten am Neuen Platz Gemüse, Obst und Kräuter. „Es braucht engagierte Leute hier vor Ort“, wünschte sich Siebert. Neue Projekte wie die Aufstellung von Aschenbechern am Platz gewährleisten auch nach gut besuchten Festen Sauberkeit. ph