Streichquartett-Festival Ickinger Frühling mit „Frauenpower“

Von: Daniel Wegscheider

Das Klenke Quartett startet als erstes Streichquartett die mehrtägige Konzertreihe des „Ickinger Frühlings“. © uwe arens

Icking – „Frauenpower“ lautet das Motto des diesjährigen 7. Internationalen Streichquartett-Festivals „Ickinger Frühling“ am Wochenende vom 22. bis 24. April.

Fünf mit Frauen aus neun Nationen besetzte Spitzenquartette aus Frankreich, Österreich, Russland und Deutschland sind auf dem Podium des Rainer-Maria-Rilke-Konzertsaals im Gymnasium in Icking zu erleben.

„Alle fünf Ensembles spielen in den renommiertesten Konzertsälen Europas und der Welt und wurden mit internationalen Preisen ausgezeichnet“, berichtet Bettina Gaebel, Vorsitzende von Klangwelt Klassik. Der Verein ist Konzertveranstalter, der im Rahmen seiner beiden Konzertzyklen „Meistersolisten im Isartal“ und „Ickinger Frühling“ hochkarätige Ensembles und Solisten der klassischen Musikszene verpflichtet.



Zum „Ickinger Frühling“ präsentieren die Musikerinnen Werke von bedeutenden Komponistinnen verschiedenster Epochen – vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. „Zeitgenössische Stücke werden mit berühmten romantischen Werken der Streichquartettliteratur kombiniert“, erklärt Gaebel weiter.



Auftakt mit „weiblichem Beethoven“

Zum Konzertauftakt am Freitag, 22. April, (19.30 Uhr) spielt das gerade mit dem Mozartpreis 2022 ausgezeichnete Klenke Quartett. Es beginnt mit dem Streichquartett in g-Moll- op. 14 von Emilie Mayer aus dem Jahr 1858. „Als gefeierte Komponistin ihrer Zeit wurde sie als ‚weiblicher Beethoven‘ etikettiert“, berichtet Gaebel. Nach einer Pause erklingt das berühmte Streichquartett von Maurice Ravel.



Am Samstag, 23. April, betreten das Rusquartet (16 Uhr) und das Quatuor Akilone um 19.30 Uhr die Bühne. „Das Rusquartet wird insbesondere für seine Auseinandersetzung mit der Neuen Musik gefeiert“, erklärt Gaebel. Ob das von den aktuellen Ereignissen in Russland betroffene Rusquartet anreisen kann, ist laut Veranstalter derzeit noch fraglich und wird vorab auf www.klangwelt-klassik.de bekanntgegeben.

Vor Konzert ist Zeit für Gespräche mit den Künstlern

Sicher auftreten wird am Samstag dagegen das französische Quatuor Akilone. Nach dem Streichquartett von Ernest Chausson wird es ein Werk der chinesischen Komponistin Xu Yi aufführen. Darin vereint östliche und westliche Traditionen. Zusammen mit Arianna Smith (Viola) vom Quatuor Mona musizieren das Streichquintett auch op. 111 in G-Dur von Johannes Brahms. Den Sonntag gestalten dann das in Wien beheimatete Selini Quartett (11 Uhr) und das Quatuor Mona (16 Uhr) aus Frankreich.



Ebenso wird sich um 14 Uhr für ein kurzes Zwischenspiel das aus der Region stammende Nachwuchs- und Jugend-Musiziert-Preisträger-Ensemble Quartessenz vorstellen.



„Zu allen Konzerten hat das Publikum Gelegenheit, sich eine Stunde vor Konzertbeginn von renommierten Musikexpertinnen und Experten in die Werke einführen zu lassen“, erklärt Gaebel. „Zwischen den Konzerten gibt es Zeit für persönliche Gespräche mit Künstlerinnen und Musikinteressierten.“



Karten (Einzelpreis 28 bis 34 Euro) gibt es im Vorverkauf unter Tel: 08178/7171 sowie an der Abendkasse eineinhalb Stunden vor Konzertbeginn. Weitere Informationen sind auf der Website des Ickinger Frühling zu finden.