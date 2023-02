Premiere und Bühne frei für das Theaterstück der Geltinger Brauchtumsgruppe

Von: Michaela Schubert

Der Herrenausflug im Theaterstück „Herkules der Musterstier“ verläuft nicht ganz nach Plan. © Brauchtumsgruppe/Wenus

Geretsried/Gelting - Die Geltinger Brauchtumsgruppe ist wieder auf der Bühne und zeigt Theaterkunst der besonderen Art: „Herkules der Musterstier“.

Das Stück wurde bereits 2020 als Publikumsmagnet bekannt. Heute wird es erstmals in diesem Jahr aufgeführt und läuft bis Ostern jedes Wochenende. „Herkules der Musterstier“ ist zurück. Bühne frei für das Theaterensemble des Brauchtumsvereins, denn ab heute wird das lustige Mundart-Schauspiel im Theatersaal in Gelting regelmäßig an den Wochenenden bis Ostern zu sehen sein.

Bereits 2020 war das Stück ein voller Erfolg, jedoch fielen pandemiebedingt einige Vorstellungen aus. Nur vier von zwölf geplanten Vorstellungen fanden statt. Umso schöner, dass der Primusbulle wieder auf die Bühne galoppieren darf. In dem von Marianne Santl geschriebenen Dreiakter, können sich die Darsteller dialektisch richtig austoben: Das Stück lebt von seiner deftig‑derben bayerischen Sprache und strapaziert die Lachmuskeln der Zuschauer, wie es vergangenen Berichten heißt.

Um was geht es bei dem Schauspiel?

Es handelt von Bauer Sixtus Hackl und seinem Kumpan, dem Viehhändler Alois Siegl. Beide wollen mit Herkules dem Musterstier zu einer Zuchtviehausstellung in München. Insgeheim hofft der Bauer auf eine Prämierung von Herkules. Die beiden Männer wollen so richtig die Sau rauslassen – ohne ihre Frauen. Letztlich bringt sie das in Erklärungsnot. Denn natürlich “kommt es anders“ und erst recht „als man denkt“, heißt es in der Vorankündigung.



Spieltermine sind wie folgt: Samstag, 25. Februar, 20 Uhr; Sonntag, 26. Februar, 18 Uhr; Samstag, 4. März, 20 Uhr; Sonntag, 5. März, 18 Uhr; Freitag, 10. März; 20 Uhr; Samstag, 11. März, 20 Uhr; Sonntag, 12. März, 18 Uhr; Samstag, 18. März, 20 Uhr; Sonntag, 19. März, 18 Uhr; Freitag, 24. März, 20 Uhr und Samstag, 25. März, 20 Uhr.



Tickets

Karten gibt es am Donnerstag, 2. März, von 19 bis 22 Uhr im Vorverkauf in der „Grube“ (Leitenstraße 4). Außerdem können Tickets täglich zwischen 15 und 19 Uhr unter Telefon 08171/78632 bestellt oder jederzeit online auf www.muenchenticket.de gekauft werden. Freie Plätze zeigen die Veranstalter online auf www.brauchtum-gelting.de an. An der Abendkasse gibt es Karten, solange der Vorrat reicht. Der Eintritt kostet 14 Euro.