Zum Hagel-Unwetter: Geretsrieder THW zieht Bilanz über ihre Einsätze

Von: Michaela Schubert

Teilen

Hagelsturm: Rettungskräfte des THWs Geretsried beim Einsatzort Arzbach. © THW Geretsried

Geretsried/Wackersberg - Beim heftigen Unwetter war auch das Technische Hilfswerk (THW) Geretsried vier Tage gefordert. Sie berichten über ihre Einsätze.

Binnen zehn Minuten richtete das Unwetter, das am vergangenen Samstag, 26. August, über die südlichen Landkreise zog, beträchtliche Schäden an und hielt auch die Einsatzkräfte vom THW Geretsried vier Tage lang in Atem. Per Pressemitteilung teilt das THW Geretsried mit, dass die erste Alarmierung um 19.24 Uhr bei ihnen einging.

Hilfe in Arzbach: THW leuchtet beschädigte Dächer aus

Erster Einsatzort: der Ortsteil Arzbach in der Gemeinde Wackersberg. Der Auftrag lautete, bei der Sicherung beschädigter Hausdächer in Arzbach zu unterstützen.

„Wir haben den Kameraden der Feuerwehr beim Ausleuchten der Einsatzstellen geholfen“, erklärte Ausbildungsbeauftragter beim THW Sven Schirmer auf Nachfrage. Die größte Herausforderung bei solchen Unwettern sei, die massiven Beschädigungen auszuleuchten, damit die Sicherheit der Helfer gegeben sei. „Die Dächer waren nass, glatt und es war dunkel“, betont Schirmer.

Einsatzkräfte des THWs Geretsried bei einer Einsatzbesprechung beim Hagelsturm in Arzbach. © THW Geretsried

25.000 Watt-Strahler helfen für gute Sicht

Wichtig sei bei solch einem Einsatz, dass die Einsatzorte schnell und gut ausgeleuchtet werden, damit bei den Arbeiten die Sicht gut ist. Schnell halfen Privatunternehmen und stellten zusätzlich noch Equipment wie Hubsteiger und Kräne zur Verfügung, damit verschiedene Beleuchtungsmittel zügig aufgestellt werden konnten, ergänzt der THW-Ausbildungsleiter weiter.

Teilweise werden Strahler mit bis zu 25.000 Watt eingesetzt, die seien schwer und müssten ordentlich fixiert werden, damit die Sicherheit der Hilfskräfte gewährleistet sei. Das THW Geretsried arbeitete auf Hochtouren Hand in Hand mit den örtlichen Feuerwehren.

Zweiter bis vierter Tag: diverse Rettungseinsätze fürs THW

Parallel zum Einsatz beorderte die übergeordnete Einsatzleitung der Feuerwehr das THW Geretsried an den Einsatzort Kloster Benediktbeuern. Hier sind die Helfer vom Geretsrieder THW bis Dienstag im Einsatz gewesen und sicherten dort zusammen mit den Einsatzkräften von der Feuerwehr und der alpinen Einsatzgruppe der Polizei die letzten Dachflächen.

Am Sonntag (27. August) wurden zusätzliche THW-Kräfte in Geretsried dabei, um beim Aufbau und bei der Einweisung der Sandsackfüllanlage des Landkreises zu helfen. Da der Bedarf am Montag (28. August) weiterhin stieg, wurden auch die THW-Ortsverbände aus Miesbach und Starnberg hinzugezogen.

Insgesamt leisteten während der vier Tage 86 Rettungskräfte aus Geretsried, Miesbach und Starnberg einen unermüdlichen Einsatz.

Im Ortsverband Geretsried des THW kann jeder ab 10 Jahren mitmachen. Zwischen 10 und 18 Jahren können sich Jugendliche in der THW-Jugend engagieren, um den Umgang mit der Technik kennenzulernen und so mehr über das THW zu erfahren. Erwachsene können die Arbeit im THW als ehrenamtliche Helferin oder Helfer im Ortsverband und den verschiedenen Fachgruppen erleben. Um den Ortsverband näher kennenzulernen, können Interessierte einen ersten Termin zum Kennenlernen vereinbaren. Nähere Informationen sind online auf www.thw-geretsried.de zu finden. Auch per E-Mail an info@thw-geretsried.de oder unter der Telefon 08171/90030 können Interessierte mit dem Ortsverband Kontakt aufnehmen.