Geretsried: Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit darf Quartiersmanagement fortführen

Der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit organisiert unter anderem das Stadtteilfest in Geretsried-Stein. © Peter Herrmann

Geretsried – Der Stadtrat beschloss einstimmig, die Quartiersmanagement-Dienstleistungen an den Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) zu vergeben.

Das Quartiermanagement ist wesentlicher Bestandteil des Bund-Länder-Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat einstimmig, diese seit 2010 vom Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) durchgeführten Dienstleistungen am Johannisplatz, am Neuen Platz und in Stein zu verlängern.

„Es braucht immer wieder neue Ideen, verlässliche Strukturen und eine leistungsfähige Verwaltung“, erklärte Rudi Mühlhans. Der Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) warb in der Stadtratssitzung für eine Fortführung des Quartiersmanagements am Johannisplatz, Neuen Platz und in Stein.

TVJA träft zur sozialen Stabilisierung in den Geretsrieder Stadtteilen bei

Der TVJA übernahm diese verantwortungsvolle Aufgabe vor zwölf Jahren und trug maßgeblich zur sozialen Stabilisierung in den Stadtteilen bei. Mühlhans verwies auf so unterschiedliche Veranstaltungen wie Kräuterwanderungen, Tanzabende und Mathematik-Nachhilfestunden für Schüler. Am Neuen Platz läuft das Projekt „Essbare Stadt“.

Dort gedeihen auf Hochbeeten Gemüse, Obst und Kräuter. Zudem stellten die Anwohner in Eigenregie Aschenbecher auf, um den Platz sauber zu halten. „Sie engagieren sich und packen mit an“, lobte Mühlhans. Am Johannisplatz eröffnete in diesem Jahr ein Quartierstreff, der Freizeitaktivitäten für Senioren und Kindern anbietet. Vorbild war die schon seit vielen Jahren bestehende Einrichtung am Steiner Ring.

Unterstützung für den Geretsrieder Dorflanden am Tegernseeweg gesucht

Mühlhans warb in diesem Zusammenhang für die Unterstützung des im Sommer eröffneten Dorfladens am Tegernseeweg. Derzeit engagieren sich fünf TVJA-Mitarbeiter in den drei Quartieren und teilen sich eine 1,5-Vollzeitstelle. Neben Veranstaltungen gibt es regelmäßige Jour-Fixe-Treffen mit der Stadt sowie Quartiersbeiräte, die in den jeweiligen Stadtteilen gewählt wurden.



Der Entwicklungs- und Planungsausschuss beschloss die Neuausschreibung des laufenden Quartiermanagements bereits im Juli. Dabei wurde festgelegt, die Ausschreibung für die Jahre 2023/2024 sowie optional für 2025/2026 zu verlängern. „Es ging ein gültiges Angebot des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit zu einer Angebotssumme von 291.528,97 Euro ein“, berichtete Stadtarchitekt Christian Müller.

Der Stadtrat beschloss einstimmig, die Quartiersmanagement-Dienstleistungen für die Jahre 2023/2024 sowie einer optionalen Verlängerung für 2025/2026 an den TVJA zu vergeben. Die entsprechenden Finanzmittel wurden im Haushaltsplan mit einem Planungszeitraum bis 2026 angemeldet. Peter Herrmann