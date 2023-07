Tödlicher Badeunfall am Ickinger Badesee

Von: Michaela Schubert

Ein 77-jähriger Münchner starb am Samstag am Ickinger Weiher. (Symbolbild) © PantherMedia/SNR

Egling - Ein 77-jähriger Münchner starb am Samstag (8. Juli) beim Schwimmen im Ickinger Weiher bei Egling. Er ist ertrunken.

Gegen 14.50 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle ein Notruf ein: Eine Frau vermisste ihren 77-jährigen Lebensgefährten am Ickinger Weiher bei Egling. Der Mann war beim Schwimmen, tauchte jedoch nicht mehr auf.

Die alarmierten Rettungs- und Polizeikräfte lokalisieren den leblosen Mann gegen 16 Uhr im See und zogen ihn an Land. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Nach Informationen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim liegen derzeit „keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung vor“. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die ersten Ermittlungen zur Todesursache übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen. Inzwischen werden die Todesermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim geführt. Nach den ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. mis