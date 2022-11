Tölz zieht Bilanz der Kreisverkehrswacht fürs Jahr 2021 – Ehrung bewährter Kraftfahrer

Langjährige Schulweghelfer wurden von (v.r.) Drittem Landrat Klaus Koch und Ilka Fottner, der Ersten Vorsitzenden der Kreis-Verkehrs-Wacht, mit neuen Kellen gewürdigt (v.li.): Xaver und Anni Ketelhut, Reichersbeuern (5 Jahre), Florian Heigl, Geretsried (5 Jahre), Elke Wedderwille, Geretsried (33 Jahre) und Angela Hoyer, Bad Tölz (5 Jahre). © Ewald J.Scheitterer

Bad Tölz – Zu schnelles Fahren und riskante Überholmanöver sind laut Kreisverkehrswacht die häufigsten Unfallursachen im Landkreis.

Jüngst trafen sich die Verantwortlichen zur Jahreshauptversammlung in Bad Tölz und blickten auf das vergangene Jahr zurück.„Jeder Verkehrsunfall ist einer zu viel“, stellte Ilka Fottner, die Erste Vorsitzende der Kreisverkehrswacht (KVW), jüngst im Tölzer Landratsamt unmissverständlich fest. Dabei sei das Fundament der Verkehrs-Sicherheit die Vorsicht sowie die gegenseitige Rücksichtnahme gleichermaßen. Dazu zählen vor allem die Umsicht auf den Straßen und auch die Bereitschaft, die Fehler der anderen Verkehrs-Teilnehmer wieder auszugleichen.

Häufige Unfallursachen sind zu schnelles Fahren

Sechs Tote hatte es bei 3.418 Unfällen im Jahr 2021 im hiesigen Landkreis gegeben, wozu natürlich auch die hohe Verkehrsdichte beitrage: „Derzeit kommen hier 770 Fahrzeuge auf je 1.000 Menschen.“ Dabei seien gemäß Verkehrsstatistik zu schnelles Fahren und das Überholen, wo es nicht erlaubt ist, die häufigsten Unfallursachen.



Vorausschauend fahren, denken und handeln

Der Dritte Landrat Klaus Koch betonte bei der Ehrung bewährter Kraftfahrer, die bereits viele Jahre unfallfrei unterwegs waren: „Wenn wir im Straßenverkehr ein bisschen aufeinander schauen, dann verändert das ein Stück weit auch unsere Gesellschaft“, betonte er. So sollte man als Autofahrer nicht nur vorausschauend fahren, sondern auch vorausschauend denken und handeln.



Ehrung der Schulwegshelfer

Geehrt wurden in dem Mitgliedertreffen auch langjährige, ehrenamtliche Schulweghelfer. An der Spitze hier die Geretsriederin Elke Wedderwille, die bereits seit 33 Jahren (!) als Schulweg-Helferin aktiv ist. In dem Zusammenhang stellte Ilka Fottner fest: „Das Ehrenamt ist (keine) Arbeit, die nicht bezahlt wird. Es ist vielmehr Arbeit, die unbezahlbar ist.“ Im zurückliegenden Jahr konnten dabei im Landkreis erneut 23 neue Schulweghelfer ausgebildet werden. Insgesamt wünscht sich Ilka Fottner, „dass noch mehr Mitglieder unsere Arbeit aktiv unterstützen würden.“ Mit Schulweg-Training waren die beiden Polizeibeamten Hans Krey und Ivo Neubert mit der mobilen Jugend-Verkehrsschule an 120 Tagen an Grundschulen und in Kindergärten unterwegs. So konnte sich die mobile Verkehrsschule zuletzt auch über 30 neue Fahrräder freuen, die mehrheitlich von den Landkreis-Kommunen gesponsert worden waren.



Bedauert hat Fottner, dass das von der KVW angebotene Fahrrad-Sicherheitstraining für E-Bikes hauptsächlich für ältere Menschen lediglich von zwei Personen in Anspruch genommen worden war. Dennoch soll es das Angebt auch im kommenden Jahr geben. Gut angenommen worden war hingegen das Training für Motorradfahrer im Frühjahr. Abschließend erklärte Fahrlehrer Wolfgang Gritzuhn, dass laut Straßenverkehrsordnung nun im Verbandskasten zwei Mundschutz-Masken verpflichtend enthalten sein müssen. Ewald Scheitterer