Tölzer Land: Wettbewerb der European Championships 2022 lockt viele Schaulustige

Mit gezückten Handys verfolgten viele Geretsrieder entlang der Johann-Sebastian-Bach-Straße das Radrennspektakel. © Peter Herrmann

Landkreis – Jüngst rauschten 167 Radprofis durch den Landkreis. Das Herrenrennen der European Championships führte durch Geretsried, Bad Tölz und Lenggries.

„Wir freuen uns, dass wir viele Vereine gefunden haben, die dieses Fest so bunt machen“, erklärte Geretsrieds Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank. So warb der ADFC-Kreisverband etwa für den Volksentscheid zum Ausbau von Radschnellwegen und lud zu Ratespielen ein. Der Verein Nagel und Faden rief Kinder dazu auf, 500 von der Stadt beschaffte Fahrradklingeln zu bemalen und dekorierte den Platz mit bunten Radutensilien. Das Landratsamt informierte über touristisch reizvolle Touren.



Auch Wolfratshauser Vereine beim Radrennen vertreten

Aus Wolfratshausen kamen der Verein Flößerstraße und die „Spatzen Rikscha“ in die Nachbarstadt. „Wir freuen uns, dass wir Besucher kostenlos durchs Geretsrieder Stadtgebiet fahren können“, strahlte Leonie Brand. Mit ihrer Zwillingsschwester Sarah war sie bis zum späten Nachmittag unterwegs.



Über die aktuellen Zwischenstände des Radrennens informierten die Musiker der Tölzer Band „The Heimatdamisch“. Als Drummer Florian Rein bekanntgab, dass sich zwei Radprofis vom Hauptfeld abgesetzt hatten und die Geretsrieder Stadtgrenzen ein paar Minuten früher als erwartet erreichen werden, setzte ein Raunen und der Aufbruch zur nahe gelegenen Johann-Sebastian-Bach-Straße ein.

Bürgermeister Michael Müller und Hund Luigi beim European Championship der Herren

Bürgermeister Michael Müller packte seinen Hund Luigi und sah zunächst nur die absichernden Polizei- und Rettungsfahrzeuge. Unter dem Beifall der Zuschauer, von denen viele ihr Handy für eine Bild- oder Videoaufnahme gezückt hatten, flitzte das Radlerknäuel danach binnen weniger Sekunden vorbei.



„Wir haben mit den Organisatoren gesprochen und wollten uns als größte Stadt im Landkreis angemessen präsentieren“, erklärte Bürgermeister Müller den Aufwand. Die TV-Aufzeichnung der European Championships solle dazu beitragen, Geretsried auch in anderen Regionen bekannt zu machen.

„Zudem ist es immer schön, einen Grund zum Feiern zu haben“, ergänzte der Rathauschef. Imbissstände, die unter anderem afrikanische Spezialitäten, Burger und Fisch anboten, sorgten für internationales Flair. Dazu servierten „The Heimatdamisch“ Rock-Klassiker in bayerischer Blasmusikbearbeitung. Eine Mischung, die beim Publikum so gut ankam, dass einige sogar mit Sonnenschirmen tanzten und zur Polonaise aufriefen.



Viel los auf der Tölzer Marktstraße

In Bad Tölz führte die Route über die Marktstraße. © Karl Bock

Viele Radsportbegeisterte hatten sich auch auf der Tölzer Marktstraße versammelt. Dort hatte man Sperrgitter aufgestellt, um die Fahrer rechts vorbei am Marienbrunnen und links vorbei am Winzerer Denkmal zu lotsen. Die Menge jubelte ordentlich, wenn auch das Fahrerfeld insgesamt nur drei Minuten brauchte, bis es die Strecke durch die Marktstraße schon hinter sich gebracht hatte. Erster in München und Europameister wurde am Ende der Niederländer Fabio Jakobsen.



Am Sonntag, 21. August, enden die European Championships 2022 in München. Unter anderem steht dann noch das Straßen-Radrennen der Damen an, das übrigens durch Wolfratshausen führen wird. Weitere Infos auf www.toelzer-land.de/

munich2022. Peter Herrmann/Viktoria Gray