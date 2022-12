Bürgermeister Klaus Heilinglechner eröffnet Betrieb am Untermarkt 10

Von: Peter Herrmann

Teilen

Bürgermeister Klaus Heilinglechner durchschnitt das rote Eröffnungsband. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Rund 4,5 Millionen Euro kostete die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes am Untermarkt 10 – 1,7 Millionen Euro davon übernimmt die Regierung von Oberbayern.

Nach der Einweihung der Tourist-Information folgt am 10. Februar die Eröffnung des neuen Museums. „Es ist viel Geld ausgeben worden, aber das ist es uns wert“, stellte Bürgermeister Klaus Heilinglechner fest. Die neue Tourist-Information und das angegliederte, nahezu fertiggestellte Museum sollen ein Ort der Begegnung für Ausflügler und Einheimische werden. „Durch die Bündelung mehrerer Angebote an einem Ort ziehen wir Passanten an und beleben die Innenstadt“, hofft der Referatsleiter der Standortförderung Stefan Werner.

Bislang gab es bereits schon einiges an positivem Feedback - Wolfratshauser werden die Touri-Info lieben

Neben der Tourist-Information mit persönlicher Beratung, digitalen Infoterminals und Souvenirshop lädt das Kaffeehaus Velvet zum Verweilen ein. „Die Lage unseres Kaffeehauses mitten im Zentrum und die schon während der Umbauphase überwältigenden positiven Reaktionen machen mich sehr optimistisch, dass die Wolfratshauser mein Angebot lieben werden“, zeigte sich Inhaberin Julia Heilig-Krauledat begeistert. Im Rückgebäude steht mit dem Wallner-Bockhorni-Kabinett ein Multifunktionsort für Veranstaltungen, Sonderausstellungen und Trauungen zur Verfügung. Im ersten Obergeschoss wird am 10. Februar 2023 auf fast 400 Quadratmetern in insgesamt neun Räumen das Museum Wolfratshausen wiedereröffnen. „Wir haben eine Ausstattung, die flexibel einsetzbar ist“, erklärte Museumsleiterin Annekatrin Schulz.



Außerhalb der Öffnungszeiten stehen Infoterminals für die Gäste zur Verfügung

Neben Informationen zur Umgebung bietet die Tourist-Information auch den Ticket-Verkauf aller städtischen Veranstaltungen an. Außerhalb der Öffnungszeiten stehen die Infoterminals vor der Eingangstür für Informationen über die Region bereit. „Der Tourismus hat eine Heimat gefunden“, bilanzierte Gisela Gleißl. Die städtische Tourismusmanagerin zeigte den Festgästen stolz die neue Fremdenverkehrsbroschüre „Wolfratshausen – mächtig im Fluss“ und ein breites Sortiment an Andenken. Es reicht von Plüschwölfen über hochprozentigen Wolfratshauser Flößergeist bis hin zu Kaffeetassen mit dem Logos aus der TV-Serie „Hubert ohne Staller“.



Nachdem Bürgermeister Klaus Heilinglechner das rote Eröffnungsband durchschnitten hatte, dankte er allen Projektbeteiligten. Dazu gehört die StäWo Dienstleistungs-GmbH, die das Gebäude von April 2020 bis Oktober 2022 saniert hat. Das Referat Standortförderung hat dabei die Bauherrenvertretung übernommen. Insgesamt wurden sechs unterschiedliche Fördermittelgeber akquiriert und eingebunden.



Die Sanierung trägt zur Aufwertung der Innenstadt bei

„Das ist eine Schlüsselimmobilie zur Aufwertung der Innenstadt“, freute sich Heilinglechner. Er verwies auf den bedeutenden Wirtschaftsfaktor Tourismus, der jährlich über 20 Million Euro in lokale Unternehmen spült.



Derzeit weist Wolfratshausen weist im Jahr etwa 40.000 Übernachtungen und 700.000 Tagesgäste auf.