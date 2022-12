Jugendsozialarbeit an weiterführenden Schulen: Pilotprojekt Geretsried

Der Trägerverein stellt seine neue JaS-Fachkraft Carolin Neudecker (l.) vor. Christine Venus Michel und Dana Weidner (r.) arbeiten künftig eng zusammen mit der neuen Kollegin. © Michaela Schubert

Geretsried - Schulängste, Panik und Sozialphobien – oftmals die Realität an Schulen. Durch Förderprogramm wird die Jugendsozialarbeit an Realschulen möglich.

Das bayerische Förderprogramm Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS), ermöglicht dem Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried eine neue Stelle zu besetzten, um Schülern mit sozialen Problemen zu helfen. JaS-Fachkraft Carolin Neudecker kümmert sich seit diesem Jahr mit um das soziale Wohl der Schüler an der Realschule in Geretsried.

JaS-Fachkraft beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit

Neudecker ist neu im Team beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) in Geretsried. Sie ist zertifizierte JaS-Fachkraft und Diplom-Sozialpädagogin. Im Gespräch erzählte sie: „Direkt nach meinem Studium war ich in einer psychosomatischen Klinik und arbeitete dort mit Patienten, die an Burnout, Depression oder einer Essstörung litten.“ Außerdem habe sie in einem Waisenhaus in Ghana, Westafrika, hospitiert und bringt Erfahrungen im Bereich der Jugendarbeit mit – insbesondere, wenn es um Kindeswohlgefährdung ging. Mit ihren sozialen Kompetenzen wird Neudecker künftig in der Geretsrieder Realschule Schülern zur Seite stehen.

Das bayerische JaS-Förderprogramm ist ein Jugendhilfeangebot, dass darauf abzielt, Risiken und Symptome bei Kindern und Jugendlichen früh zu erfassen und zu beobachten. Bisher gab es keine JaS- Förderung an weiterführenden Schulen.



Geretsrieder Rektorin initiiert Pilotprojekt an Realschule

Die Rektorin, Christine Venus Michel, stellte bereits 2012 den ersten Antrag für eine JaS-Förderung. Zehn Jahre später, nach dem die Auswirkungen der Pandemie drastischer sind als gedacht, werden Fördergelder für die Realschule zur Verfügung gestellt. Regierung, Landkreis und Trägerverein machen es möglich, eine Stelle für das Pilotprojekt JaS an Realschulen zu besetzten. Michel und Dana Weidner, Schulsozialarbeiterin freuen sich über die künftige Zusammenarbeit mit der Kollegin.



Es sei nicht nur in Geretsried längst bekannt wie viele Schüler es gibt, die dringend Hilfe brauchen

Angela Heim, stellvertretende Geschäftsleiterin des TVJA berichtet: „Die Auswirkungen der Pandemie zeigen sich deutlich: Schüler leiden an sozialen Phobien, Depressionen und haben Schwierigkeiten, Konflikte im Team zu lösen. Es sei wichtig, die Schüler auch im Unterricht nicht nur durch einen Lehrer zu begleiten. Schulsozialarbeiterin Dana Weidner gab bekannt, dass sie in der Präventionsarbeit längst nicht auf alle Schwierigkeiten eingehen könne, weil die Zeit als Stundenkraft nicht ausreiche. Die Fallzahlen wie viele Kinder tatsächlich Bedarf an Betreuung haben, werden regelmäßig an das Statistikamt weitergegeben. Aber die Problematiken an Schulen nehme man nicht ernst, ergänzte sie. „Wenn Jugendliche therapeutische Hilfe suchen, sind Wartezeiten in Kliniken oder bei Psychologen von über drei Monaten normal“, sagte Heim. „Wir müssen diese Mangelzustände auffangen, zum Wohle der Kinder.“



„Lerndefizite, soziale Inkompetenz und Depressionen führen oft zu schlechten Leistungen. Auch Einsamkeit und mangelnde Ansprechpartner Zuhause dürfen nicht abgetan werden“, erklärt die Rektorin.



Der TVJA „Umso erfreulicher ist, dass wir durch die bewilligte JaS-Stelle ergänzend eine einzelfallbezogene Hilfe anbieten können und uns intensiver um die Jugendlichen kümmern können“, erklärte Heim.