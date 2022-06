Trotz hoher Kosten genehmigt Stadt neues Medienkonzept an Waldramer Schule

In der Grund- und Mittelschule Waldram sind 25 Klassenzimmer modernisiert worden. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Um die Grund- und Mittelschule in Waldram im vergangenen Jahr mit digitalen Medien auszustatten, standen im Haushalt des vergangenen Jahres 65.300 Euro zur Verfügung.

Doch die Maßnahmen verschlangen fast 166.500 Euro aus dem Stadtsäckel. Eine erhebliche Kostensteigerung, die der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zu bewilligen hatte.

Rathaus-Geschäftsleiterin Kirsten Vogler zählte die einzelnen Anschaffungen akribisch auf. Demnach sind 25 Klassenzimmer mit Beamer, Whiteboards, Audiosystemen, Datenkammer am Lehrerpult und Laptops ausgestattet worden. Kostspielig war zudem die Montage der Anlage. „Warum hat man den Stadtrat nicht vorher informiert, dass es so viel teurer wird?“, fragte Sozial- und Familienreferentin Gerlinde Berchtold (SPD).

Martin Melf, Leiter des Referats Bildung und Soziales, wollte darauf zwar nicht antworten, verwies aber auf großzügige Fördergelder des Freistaats. So sei bei der Schulaufstockung zunächst nur eine Ausstattung mit Beamern vorgesehen gewesen. Dank des „Digitalpakts“ wurden Fördergelder frei.

Zudem konnten Restmittel in Höhe von 35.000 Euro aus der Maßnahme „Aufstockung Schulgebäude Waldram“ in das Medienkonzept umgeleitet werden. Der Stadtrat hatte dagegen nichts einzuwenden und befürwortete die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von rund 101.200 Euro einstimmig. Peter Herrmann