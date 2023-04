TVJA Geretsried blickt auf ereignisreiches Jahr 2022 zurück

„Einsatz hat sich gelohnt“

Geretsried - Beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) war im vergangenen Jahr viel geboten. Jüngst präsentierte die Führungsriege bei einem Pressetermin den Jahresbericht für 2022.

„Wenn wir erleben, wie engagiert unsere Mitarbeitenden ihre Aufgaben erfüllen, dann wissen wir, unser Einsatz hat sich gelohnt.“ Mit diesen Worten begann die Vorsitzende Kerstin Halba ihre Präsentation zusammen mit Geschäftsleiter Rudi Mühlhans und dessen Stellvertreterin Angela Heim.

+ Vorsitzende beim TVJA: Kerstin Halba mit Hund Joschi. © TVJA

Mittlerweile ist der TVJA Geretsried seit vier Jahrzehnten im Bereich Jugendarbeit aktiv. In dieser Zeit ist auch die Zahl der Mitarbeiter gestiegen, sie liegt inzwischen bei 46, die in den Bereichen Jugendarbeit, Gemeinwesenarbeit (Integration aktiv, Quartiersmanagement) und Schulwesen tätig sind. „Sie alle sorgen dafür, dass junge Menschen, Familien und Senioren in Geretsried und Umgebung bestmöglich und bedarfsgerecht unterstützt werden“, teilte Mühlhans mit.

Inzwischen konnte zu der bereits etablierten Schulsozialarbeit an der Realschule Geretsried eine halbe Stelle für Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) geschaffen werden, freut sich Mühlhans. So unterstützt Carolin Neudecker (wir berichteten) zunächst für ein Jahr Schulsozialarbeiterin Dana Weider, „denn der Bedarf ist einfach da und enorm hoch“, begründet Mühlhans.

Große Entlastung im Alltag bringe auch die neu geschaffene Stelle in der Verwaltung mit sich, berichtete Halba. In der Intensivklasse an der Karl-Lederer Schule – eine Klasse für Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf – gibt der Verein ebenfalls Personalzuwachs an, finanziert sei die Stelle durch das Amt für Jugend und Familie. Schüler in der Intensivklasse werden dort individuell betreut und müssten bei der Rückkehr in die ursprüngliche Klasse weiterhin mit viel Feingefühl begleitet werden, sagte der Geschäftsführer.

Fast 1.000 Gespräche führte das Team für Mobile Jugendarbeit

Fast 1.000 Gespräche führte das Team für Mobile Jugendarbeit und verbrachte rund 280 Stunden auf den Geretsrieder Straßen – mit großem Erfolg. Vertrauen der Menschen sei wichtig. Und dafür zeigen die Mitarbeiter großen Einsatz.

Auch das neue mobile Spielangebot der Koordinationsstelle kam bei den Kindern gut an. Am Neuen Platz, Johannis- und Karl-Lederer-Platz seien die Mitarbeiter mit Straßenspielsachen unterwegs, um Kindern Zugang zum Spielen zu ermöglichen. „Das Angebot boomt“, resümierte Mühlhans und leuchtende Kinderaugen hätten dies bestätigt.



Hannah Schreyer von der Koordinationsstelle Integration aktiv hat in Geretsried alle Hände voll zu tun. Derzeit leben 21,3 Prozent Ausländer in Geretsried, die durch intensive Integrationsarbeit mit zahlreichen Projekten eingegliedert werden. Im Hinblick auf die weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen nimmt die Integrationsarbeit stetig zu. „Hier muss dringend etwas passieren – Personal und Budget aufgestockt werden.“ Schreyer habe ehrenwerte Arbeit geleistet, lobte Mühlhans, „sie arbeitet aber schon für zwei.“



„Begegnung fördert den Zusammenhalt“, sagte Halba und leitete über zum großartigen Engagement im Quartiersmanagment. In den Vierteln tat sich viel. Besonders ereignisreich war 2022 die Quartiersarbeit am Johannisplatz. Der Höhepunkt war die Eröffnung des Quartierstreffs. „Zügig stellten wir ein erstes Programm auf die Beine, damit wir ein ansprechendes Angebot haben“, resümierte Halba. Vor allem das Spielangebot für Kinder und der Seniorenstammtisch erfreue sich großer Beliebtheit.

Auch eine neue Tischtennisplatte und Sitzgarnituren wurden vom Beirat angeschafft. Dies erhöhe die Aufenthaltsqualität und schaffe Treffpunkte am grünen Platz, erklärte die TVJA-Vorsitzende. „Wir werden 2023 weiter daran arbeiten, den Treff als Begegnungsort für die Bewohner im Quartier noch attraktiver zu gestalten“.