UBL zieht politische Zwischenbilanz: künftig ist eine Priorisierung unabdingbar

Von: Michaela Schubert

Teilen

UBL steht Rede und Antwort und zog Bilanz: 30 Gäste informierten sich im Königsdorfer Trachtenheim. © UBL Königsdorf

Königsdorf - Unabhängigen Bürgerliste (UBL) Königsdorf war aktiv im Trachtenheim. Ziel war, die Bürger über vergangene Projekte upzudaten und über künftig Geplantes zu sprechen.

Die Gemeinderatsmitglieder der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) Königsdorf informierten und diskutierten mit ansässigen Bürgern über wichtige aktuelle und vergangenen politischen Themen der laufenden Legislaturperiode.



In gemütlicher Runde zog die UBL bei ihrer jüngsten Veranstaltung im Königsdorfer Trachtenheim Bilanz und betonte, wie wichtig eine Haushaltsplanung mit Weitblick sei. Wissbegierige Bürger erhielten präzise Einblicke rund um gemeinderelevante Themen. Auch Bürgermeister Rainer Kopnicky war gekommen und unterstützte seine Ratskollegen. Für die Bürger gab es interessante Informationen zu laufenden Projekten und zu deren aktuellem Stand.

Die UBL-Ratsmitglieder Bernhard Woisetschläger, Georg Stöckl, Annemarie Schiefer, Andreas Weber-Rothschuh und Marlies Woisetschläger standen 30 Anwesenden Rede und Antwort. Beginnend mit den durch die UBL-Fraktion ins Gremium eingebrachten Anträgen, etwa zur Erstellung eines Mobilfunkkonzeptes, zur Schaffung gemeindlicher Vorkaufssatzungen oder einer Bürgerbefragung hinsichtlich neuer Verkehrskonzepte für Königsdorf.



Gerade verkehrsberuhigende Aspekte stießen bei allen Anwesenden auf großes Interesse. Die mögliche Schaffung von Tempo 30-Gebieten an relevanten Punkten im Ortsgebiet war dabei ein Schwerpunkt. Dieses von vielen Seiten an die Gemeindeverwaltung und auch die amtierenden Räte herangetragene Thema wird momentan auch im Gemeinderat erörtert. Darüber hinaus kamen natürlich auch die aktuell laufenden, großen Bauprojekte der Gemeinde – also Turnhalle, Mittagsbetreuung und der gemeindliche Bauhof – zur Sprache. Diese Großprojekte stellen die Gemeinde in den kommenden Jahren vor einige finanzielle Herausforderungen, inklusive Kredit-Aufnahme im Millionenbereich. „Eine solide, vorausschauende Haushaltspolitik mit entsprechenden Priorisierungen der Ausgaben wird dabei unabdingbar sein“, betonte UBL-Rat Georg Stöckl.

Angesichts aller Herausforderungen für die Gemeinde wünsche sich die UBL Königsdorf einen engen Kontakt mit allen Bürgern, um weiterhin dringliche Anliegen ins Ratsgremium einbringen zu können, bilanzierte Woisetschläger: „Wir haben immer ein offenes Ohr für Euch.“