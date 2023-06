Übergabe der Rotkreuz-Fackel an die Wasserwachten auf dem Weg ins italienische Solferino

Von: Daniel Wegscheider

Übergabe der Fackel von der Wasserwacht Feldafing/BRK Starnberg an die Wasserwacht Ammerland. © BRK

Münsing - Wasserwachten Ammerland und Wolfratshausen nehmen von Kollegen aus Starnberg, Tutzing und Feldafing das sogenannte „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ auf dem Starnberger See entgegen.

Der Starnberger See präsentierte sich malerisch am vergangenen Sonntagabend. Als die Sonne unterging, wurde das Wasser auf rotes Licht getaucht. Passend zu dieser Stimmung haben die Wasserwachten Ammerland und Wolfratshausen von den Kollegen aus Starnberg, Tutzing und Feldafing das sogenannte „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ entgegengenommen und diese Fackel dann in Seeshaupt dem JRK Weilheim-Schongau übergeben.

Grausame Schlacht von Solferino am 24, Juni 1859

Historischer Hintergrund: Zur Erinnerung und als Mahnung an die grausame Schlacht von Solferino am 24. Juni 1859 wird jedes Jahr die Rotkreuz-Fackel nach Solferino gebracht, einem kleinen Ort zehn Kilometer südlich des Gardasees in der italienischen Provinz Mantua.

Der Schweizer Geschäftsmann Henry Dunant wurde damals Zeuge der schrecklichen Zustände unter den Verwundeten und veröffentlichte daraufhin das Buch „Eine Erinnerung an Solferino“ mit Vorschlägen zur Unterstützung von Kriegsverletzten. In der Folge wurde eine „Hilfsgesellschaft für die Verwundetenpflege“ gegründet, aus der schließlich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hervorging.

Seit 1992 treffen sich um den 24. Juni jedes Jahr Tausende Rotkreuzler aus der ganzen Welt

Seit 1992 treffen sich in Solferino jedes Jahr um den 24. Juni Tausende Rotkreuzler aus der ganzen Welt und auch das Deutsche Rote Kreuz beteiligt sich an dem Fackellauf nach Solferino. Nach Art eines Staffellaufes wird das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ jedes Jahr auf einer anderen Route von Rotkreuzgliederung zu Rotkreuzgliederung weitergereicht - heuer war es die Route über den Starnberger See mit den dort ansässigen Wasserwachten.