„Lebendige Altstadt Wolfratshausen“ wünscht Umgestaltung des Hatzplatzes

Von: Peter Herrmann

Teilen

Am Hatzplatz in Wolfratshausen: Derzeit gibt es hier nur oberirdische Parkplätze. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Pläne zur Errichtung einer Tiefgarage am Wolfratshauser Hatzplatz gibt es schon.

Den Plan zur Errichtung einer mehrgeschossigen Tiefgarage am Hatzplatz stellte der Verein „Lebendige Altstadt Wolfratshausen“ (LAW) jüngst bei der Mitgliederversammlung in der Wirtschaft Flößerei vor.

„Wenn wir es ernst meinen mit der Umgestaltung der Altstadt, müssen wir etwas für diese Lösung ausgeben“, plädierte LAW-Vorsitzender Ernst Gröbmair für den kostspieligen Tiefgaragenbau.

Er verwies auf das aktualisierte Parkraumkonzept, das das Münchner Büro Drees & Sommer Ende April im Stadtrat vorgestellt hatte. Demnach sind die insgesamt 829 öffentlichen Stellflächen derzeit auf 31 Parkplätze im Innenstadtbereich verteilt.

„Dies erzeugt einen hohen Suchverkehr, der sich für die Entwicklung der Innenstadt negativ auswirkt“, gab Gröbmair den Experten recht. Das von Dress & Sommer vorgeschlagene mehrgeschossige Parkhaus am Hatzplatz hält Gröbmair jedoch nach wie vor nicht für „altstadtverträglich“. Besser sei seiner Ansicht nach ein Gebäude mit drei Geschossen, von denen zwei unter der Erde liegen.

Konzept beinhaltet Platz für 150 Pkws sowie Stellplätze für Fahrräder

Neben 150 Autos sollen dort auch Fahrräder abgestellt werden können. Gröbmair räumte in seiner Ansprache vor den LAW-Mitgliedern erneut ein, dass ein Tiefgaragenbau generell nicht förderfähig sei und der Stadt viel Geld kosten würde. Nach Rückfragen der LAW würden jedoch Fördergelder in Aussicht gestellt, wenn Parkraum altstadtverträglich in die Tiefe verlagert werde.



Kritik, weil Vorschlag intern nicht abgesprochen wurde

Der ehemalige CSU-Kulturreferent Alfred Fraas ärgerte sich dennoch, dass die LAW ihren Vorschlag nicht vorab intern mit den Mitgliedern abgesprochen, sondern sofort in einem Pressegespräch publik gemacht hat. „Ich bin damit nicht einverstanden und habe viele andere Ideen für die Schaffung von Parkplätzen“, konterte Fraas.



Mehr Zustimmung gab es für zahlreiche andere Projekte des Vereins. So fand 2022 die mittlerweile fünfte Auflage der gemeinsam mit dem Werbekreis Wolfratshausen herausgegebenen Stadtkarte, auf der alle Geschäfte und Attraktionen verzeichnet sind, großen Zuspruch.



Ebenso gut angenommen wurden im Vorjahr das White Dinner an der alten Floßlände und die von der LAW initiierte „Walk of Fame“-Auszeichnung für den Waldramer Erinnerungsort Badehaus. Voller Vorfreude blickt Hans-Werner Kuhlmann auf die kommende Kunstmeile, die vom 22. September bis 8. Oktober in verschiedenen Geschäften stattfinden wird.

Der ehemalige LAW-Vorsitzende veranstaltet seit April zusammen mit Hamit Cordan und John Schille Ausstellungen im Kunstturm am Schwankl-Eck und trägt damit auch zur Belebung bei.