Umweltstation Königsdorf übernimmt administrative Verwaltung

Von: Franca Winkler

Eines der Module der Ausbildung zum Klimapädagogen befasst sich mit heimischen Lebensräumen, wie die der Wiesen. © Veranstalter

Königsdorf/Landkreis – Die Ausbildung zum Klimapädagogen haben über zehn Institutionen aus Bayern, Tirol und Österreich im Rahmen des Interreg-Projekts KlimaAlps entwickelt. Darunter auch die Umweltstation Königsdorf.

Nach Abschluss des ersten projektinternen Durchgangs steht die Ausbildung nun allen Interessierten offen und vermittelt sowohl Fachwissen als auch Unterrichtsmethoden der Klimawandelbildung, teilen die Organisatoren mit.



In der Ausbildung eignen sich die zukünftigen Klimapädagogen das nötige Fachwissen an, um Folgen des Klimawandels in der Landschaft zu erkennen und in einen größeren Zusammenhang zu setzen. Partner aus der Forschung stellen sicher, dass die Ausbildung fachlich fundiert und auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ist.

Da Wissen allein nicht ausreiche, um Sichtweisen zu verändern, liege ein starker Fokus der Ausbildung darin zu lernen, wie man Klimawandelbildung vermittelt. Die Ausbildung orientiere sich dabei an den Forderungen einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung.



Ausbildung befasst sich mit Klimawandel vor Ort

Nach Abschluss eines Grundlagenmoduls zum Klimawandel befassen sich die Teilnehmer der Ausbildung in Wahlmodulen mit den Auswirkungen des Klimawandels auf heimische Lebensräume wie Gewässer, Moore, Wiesen, Bergwald, Hochgebirge und Stadt. „Wir brauchen nicht weit gehen, um den Klimawandel zu finden. Wenn wir unsere Sinne direkt vor unserer Haustüre einsetzen, beispielsweise Wiesen oder Gewässer beobachten und untersuchen, werden wir schnell fündig“, erklärt Garnet Wachsmann (Energiewende Oberland, EWO).



Zukünftig wird die Umweltstation Königsdorf die administrative Verwaltung der Ausbildung übernehmen. Katharina Horvat (Umweltstation Königsdorf): „Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen der Kooperationspartner und den weiteren zukunftsweisenden Weg der Klimawandelbildung.“ Weitere Informationen zur Ausbildung und Anmeldung unter www.klimaalps.eu/ausbildung.