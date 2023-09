Unfall auf der St 2064: Motorradfahrerin (20) aus München überschlägt sich

Von Daniel Wegscheider schließen

Eurasburg – Auf der Staatsstraße 2064 zwischen Königsdorf und Hofstätt ist es zum schweren Verkehrsunfall gekommen: Eine 20-jährige aus München kam von der Straße ab und überschlug sich dabei.

Wie die Polizeiinspektion Wolfratshausen mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstag, 31.August, gegen 15.40 Uhr. Laut Bericht fuhr eine 21-jährige Münchnerin mit ihrem Motorrad gerade von Königsdorf Richtung Hofstätt. In einer Kurve überholte sie dann ein Auto und scherte danach wieder auf ihre Fahrbahn ein.

Dabei kam die Motorradfahrerin zu nah ans Bankett und ins Rutschen. Anschließend überschlug sich die Fahrerin mit ihrer Maschine in eine Wiese neben der Straße und kam dort nach rund 20 Meter zum Liegen.

Motorradfahrerin leicht verletzt - Schaden an der Maschine: 5.000 Euro

Der First Responder Beuerberg versorgte die Motorradfahrerin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. „Die Fahrerin war zum Glück nur leicht verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht“, berichtet Polizeiobermeister Marco Kasseckert. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro und wurde abgeschleppt.