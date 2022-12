Geretsried: Zwei Verkehrsunfälle mit jeweils drei beteiligten Fahrzeugen

Von: Michaela Schubert

Aufgrund von Schneeglätte ereigneten sich in Geretsried und Umgebung mehrere Unfälle (Symbolbild). © © PantherMedia/Benis Arapovic

Geretsried - Auf der Tattenkofer Straße und in Richtung B 11 bei Geretsried haben sich zwei Unfälle mit mehreren Autos ereignet. Grund waren schneeglatte Straßen.

Am Donnerstag, 15. Dezember, ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle in Geretsried aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse. Überfrierende Nässe und schneeglatte Fahrbahnen verursachten Kollisionen - alle beteiligten hatten jedoch einen Schutzengel mit an Bord.

Wie die Polizeiinspektion Geretsried berichtete, knallte es gleich zweimal. Am Vormittag gegen 8.20 Uhr ereignete sich auf der Tattenkofener Straße, Einmündung der Jeschkenstraße auf winterglatter Fahrbahn ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Eine 35-jährige Frau aus Miesbach stand mit ihrem Auto auf dem Linksabbiegestreifen der Tattenkofener Straße, um in die Jeschkenstraße einzubiegen.

Keine Verletzten - Polizei schätzt Schaden auf rund 18.000 Euro

Ein 55-jähriger Mann aus Kreuth wollte ebenfalls nach links in die Jeschkenstraße einbiegen, konnte aber sein Fahrzeug auf der glatten Straße nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr der Miesbacherin ins Heck. Im Anschluss wollte der Mann aus Kreuth rechts an dem Pkw der Miesbacherin vorbeifahren, um die Unfallstelle zu räumen. Dabei übersah er allerdings den Pkw des von hinten auf der Tattenkofener Straße kommenden Pkw eines 66-jährigen Geretsrieders und es kam zu einem erneuten Zusammenstoß.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 18.000.- Euro geschätzt. Die Fahrzeuge des Geretsrieders und von der Miesbacherin mussten abgeschleppt werden.

Unfall auf B 11: 42-Jähriger rutscht von der Fahrbahn wegen überhöhter Geschwindigkeit

Am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr knallte es dann erneut teilte die Geretsrieder Polizei weiter mit. Die Polizeihauptmeisterin Madeleine Willibald berichtet: „Ein 42-jähriger Geretsrieder fuhr mit seinem Pkw auf der Ortsverbindungsstraße von Schwaigwall in Richtung B 11.“ Im Bereich einer Linkskurve rutschte der PKW wegen überhöhter Geschwindigkeit dann von der Fahrbahn, teilte sie weiter mit. Dabei habe er einen Straßenleitpfosten überfahren. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzt 2.500 Euro.