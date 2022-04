Unterkünfte und Trainingsmöglichkeiten in Wolfratshausen organisiert

Teilen

„Athletes for Ukraine“: Norman Feiler (l.) und Zweiter Bürgermeister Günther Eibl (3. v. l.) begrüßen die ukrainischen Nachwuchstalente, Dolmetscherin Romy Groß-Angerer (7.v.l.) und eine Trainerin (r.). © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Seit März organisiert der in Traunstein gegründete Verein „Athletes for Ukraine“ Hilfstransporte und bietet Sportlern in ganz Deutschland Übernachtungs- und Trainingsmöglichkeiten.

Tatkräftige Unterstützung kam nun vom Eiblteam und der Stadt Wolfratshausen. In russischer Sprache begrüßte Gospova Maksimovic vor Kurzem die kleine Nachwuchs-Leichtathletikgruppe, die ursprünglich in der ostukrainischen Stadt Charkiw und deren Umgebung zu Hause ist. Bevor die Mitarbeiterin des Gaststätten- und Hotelbetriebs Humplbräu den jungen Frauen die Zimmerschlüssel übergab, verrieten Zweiter Bürgermeister Günther Eibl und Leichtathlet Norman Feiler die Hintergründe der Hilfsaktion. „Sie sind am Ostersamstag in Traunstein angekommen und haben dort im Stadion trainiert“, berichtete Feiler. Weil er vom Verein „Athletes for Ukraine“ erfuhr, dass die Gruppe aufgrund begrenzter Übernachtungskapazitäten nur wenige Tage im Chiemgau bleiben konnte, handelte Feiler in Zusammenarbeit mit Günther Eibl und Ines Lobenstein von der Wolfratshauser Caritas-Obdachenlosenhilfe schnell.

Letztere vermittelte den Kontakt zu den Inhabern des Gaststättenhotels Humplbräu, das gern Zimmer zur Verfügung stellte. Einige Tage später bezogen die Sportlerinnen, zu denen kurz darauf noch weitere fünf ukrainische Athletinnen stießen, dann ein Haus in der Nähe des Isar-Loisach-Stadions.



Angerer und Loch unterstützen den Verein

Wie lange die Ukrainerinnen dort bleiben, ist ungewiss. Feiler und Eibl gehen jedoch davon aus, dass einige beim Wolfratshauser Stadtlauf im Juli und einen Monat später eventuell sogar bei der Leichtathletik-Europameisterschaft im Münchner Olympiastadion zu sehen sein werden.



„In der Ukraine gibt seit vielen Jahren eine lebendige Leichtathletik-Kultur mit sehr guten Hochspringerinnen und Siebenkämpferin“, erklärte Feiler. Er beobachtete die dortige Szene schon anderthalb Jahre vor dem Ausbruch des Krieges und brachte dort unter anderem mit Geschäftspartnern „ultraleichte Kompressionssocken“ auf den Markt. Die Kooperation mit dem Verein „Athletes for Ukraine“, dem unter anderem die ehemaligen olympischen Medaillengewinner Tobias Angerer (Langlauf) und Felix Loch (Rennrodeln) angehören, hält das Eiblteam Isartal für wichtig. „In den nächsten Wochen werden noch viele ukrainische Sportler nach Deutschland kommen“, prognostiziert Günther Eibl. Peter Herrmann