Rund um Wolfratshausen: Über 100 Einsätze durch Unwetter | S-Bahn evakuiert

Von: Franca Winkler

Verwüstung im Nordlandkreis nach dem schweren Unwetter (Symbolbild) © Jaresch

Landkreis - Montagnacht zog ein schweres Unwetter über Wolfratshausen, Münsing, Icking und Umgebung und sorgte für Verwüstung. Über 100 Notrufe gingen bei der Polizei und der Integrierten Leitstelle ein.

Mit einem heftigen Unwetter endete Montagnacht (25. Juli) die Hitzewelle und sorgte für über einhundert Feuerwehreinsätze im Nordlandkreis. Schwerpunkt der Einsätze waren die Stadt Wolfratshausen, sowie die umliegenden Gemeinden Icking, Egling, Münsing, Gelting und Eurasburg, teilt Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion mit.

„Ab 22.15 Uhr liefen die Alarmierungen im Minutentakt. Umgestürzte Bäume fielen über die Fahrbahn, krachten auf Autos oder auf Gebäude. Dächer wurden abgedeckt und Wasser bahnte sich seinen Weg in die Gebäude“, sagt Kießkalt. Besonders betroffen war die Stadt Wolfratshausen und Weidach. Dort krachte ein Baum auch in die Oberleitung der S-Bahn und machte eine Weiterfahrt unmöglich. Die etwa 35 Fahrgäste konnten von der Feuerwehr, aus der bei Schlederloh stehenden S-Bahn evakuiert werden.

Unwetter im Nordlandkreis sorgt für Verwüstung: blockierte S-Bahn, umgestürzte Bäume, überflutete Keller...

Die Polizei gab an, dass zwischen Icking und Wolfratshausen zudem ein massiver Pavillon auf die Gleise geweht wurde und dafür sorgte, dass die S-Bahn ihre Fahrt unterbrechen musste. Verletzt wurde hierbei niemand. Da der der Zuführer rechtzeitig bremsen konnte, kam es auch zu keinem Sachschaden. Die Fahrgäste wurden aus dem Zug befreit.

In Ammerland waren mehrere Bäume umgestürzt, ein Pkw konnte nicht mehr weiterfahren. Die fünf Insassen eines PKW, mussten in Icking ihre Fahrt auf Grund der durch Bäume blockierten Fahrbahn ungewollt unterbrechen und waren in ihrem PKW eingeschlossen. Die Feuerwehr konnte sie unverletzt befreien. Nachdem die Straße wieder frei war, konnten sie ihre Fahrt fortsetzen.

Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz: Unwetter sorgt für eine Vielzahl von Schäden

„Neben zahlreichen Bäumen, die der Sturm wie Streichhölzer umgeknickt oder entwurzelt hatte und die auf die Straßen, Gehwege, Fahrzeuge und Häuser gefallen waren, liefen Keller mit Wasser voll und wurden Hausdächer abgedeckt“, berichtet Polizeioberkommissar Robert Wimmer. Auch abgestellte Anhänger, Baustellenschilder und Bauzäune wurden weggeweht und gefährdeten Fußgänger, sowie Fahrzeugführer. Ebenfalls durch das Unwetter lösten in Wolfratshausen und Geretsried Brandmeldeanlagen aus. Hierbei handelte es sich nach Angaben der Kreisbrandinspektion jeweils um Fehlauslösungen.

„Glück im Unglück hatte eine Frau in Wolfratshausen“, berichtet Wimmer weiter. Der Sturm des Unwetters habe ein Gartenhaus davon geweht und traf die Wolfratshauserin am Arm. Sie konnte sich selbstständig zum Krankenhaus begeben, um dort ihre Wunde versorgen zu lassen.

Verkehrsunfälle aufgrund vom Unwetter | glücklicherweise ohne Verletzte

Die Polizei musste zudem drei Verkehrsunfällen aufnehmen, welche dem Gewitter geschuldet waren: Die A95 im Bereich Icking war massiv mit Ästen und Blättern verschmutzt. Auch waren Bäume auf die linke Fahrspur gefallen. Blätter verstopften die Gullis, so dass es zu einer Überschwemmung der Fahrbahn kam. Ein Autofahrer kam hierdurch ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kam in der Schutzplanke zum Stehen.

Im zweiten Fall stürzte in Egling ein Baum auf die Fahrbahn. Der Fahrer kam trotz sofort eingeleiteter Bremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr in das, auf der Straße liegende Hindernis. Die Fahrerin des direkt dahinter fahrenden PKW konnte zwar dem verunfallten PKW ausweichen, fuhr hierbei jedoch auch in den Baum.

Sämtliche Feuerwehren aus Nordlandkreis wegen Unwetter im Einsatz | Einsätze dauern noch an

In Wolfratshausen musste der Fahrer eines PKW auf Grund umhergewirbelter Styroporplatten abbremsen. Ein dahinter befindlicher Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem vor ihm befindlichen KFZ auf. „Bei allen drei Unfällen kam es lediglich zu Sachschäden. Verletzte gab es nicht“, sagt der Polizeioberkommissar.

Die Höhe des Sachschadens, der durch das Unwetter entstanden ist, könne noch nicht beziffert werden. Aktuell komme es auch immer wieder zu Einsätzen bei den Feuerwehren.

Zur Unterstützung der ausgerückten Feuerwehren im Nordlandkreis wurde im Gerätehaus Bad Tölz eine Abschnittsführungsstelle eingerichtet, von der die Einsätze koordiniert wurden. Denn nicht nur die Feuerwehren Wolfratshausen und Weidach waren im Dauereinsatz. Zur Unterstützung wurden sämtliche Feuerwehren aus dem Landkreis alarmiert. Eingesetzte Feuerwehren waren Wolfratshausen, Weidach, Gelting, Ammerland, Münsing, Holzhausen, Icking, Dorfen, Egling, Ergertshausen, Ascholding, Eurasburg, Beuerberg, Degerndorf und Geretsried.