VdK-Ortsverband Geretsried wünscht Verbesserungen in der Stadt

Wollen Barrieren im Stadtgebiet beseitigen: (v.l.) VdK-Sprecher Arno Bock, Stadträtin Sabine Lorenz und VdK-Vize-Ortsvorsitzende Edith Peter. © Peter Herrmann

Geretsried – Ein offenes Ohr für die Anliegen von Senioren hatte jüngst Sabine Lorenz. Die Sozialreferentin des Stadtrats diskutierte mit dem VdK-Ortsverband über das Thema Barrierefreiheit.

2017 lud der VdK die Mitglieder des Bauausschusses und Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu einer Ortsbegehung ein, um auf Stolperfallen und kritische Stellen hinzuweisen. „Seither konnte eine große Anzahl von Problemen schnell gelöst werden“, bilanzierte VdK-Sprecher Arno Bock. Beim jüngsten Stammtisch des Ortsverbandes im kleinen Ratstubensaal wurde jedoch auch deutlich, dass die Stadtverwaltung noch längst nicht alle Hausaufgaben erledigt hat. Bock hob lobend hervor, dass etwa am Steiner Ring und an der Sudetenstraße viele Bordsteine abgesenkt wurden, um Müttern mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollatoren die Fortbewegung zu erleichtern. Zudem entstand am Neuen Platz eine Pflasterung mit tastbaren Rillen für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen.



Zugesichert: Sitzgelegenheiten und Handläufe

Dagegen bereitet dem VdK die Ampel an der Einmündung der St.-Hubertus-Straße in die Adalbert-Stifter-Straße noch Sorgen. „Die muss dringend umgesetzt werden, um mehr Platz auf dem Bürgersteig zu schaffen“, forderte Bock. Stadt- und Kreisrätin Sabine Lorenz (CSU) kennt diese und andere Schwachstellen. „Das Problem ist leider, dass es keine Norm gibt: Jeder sagt etwas anderes“, erklärte die Referentin für Soziales, Integration und Inklusion. Die Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung bezeichnete sie dennoch als gut. So werden gerade verschiedene Bushaltestellen ertüchtigt. Auf Nachfrage von Stammtischgast Lena Gneist versicherte Lorenz, dass demnächst Sitzgelegenheiten für die beiden Expressbus-Haltestellen an der B11 geliefert werden und die Unterführung mit Handläufen ausgestattet wird.



Vize-VdK-Ortsvorsitzende Edith Peter wünscht sich zudem, dass die zweite Geretsrieder Express-Haltestelle am Stern einige hundert Meter auf Höhe des Café Waldmann ans vordere Ende der Sudetenstraße gerückt wird, damit Senioren direkt vom Stadtbus umsteigen können und sich einen Fußweg ersparen. Ex-Stadtrat Robert Lug regte an, dass in den Bussen Tafeln auf die verschiedenen Haltestellen der RVO- und Stadtbuslinien hinweisen. Sabine Lorenz versprach, die verschiedenen Anliegen erneut in den Gremien vorzubringen. ph