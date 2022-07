VdK-Ortsverband Königsdorf wählt neuen Vorstand

Von: Sandra Gerbich

Der neue Vorstand des VdK Königsdorf: (v.l.) Christian Fuchs (Beisitzer), Ulrike Maier (Kassiererin), Angela Richter (Vertreterin der Frauen im Beirat), Claudia Dießlin (Schriftführerin) und Vorsitzender Hanspeter Schön. © Sandra Gerbich

Königsdorf – Der Ortsverband Königsdorf des VdK hatte es nicht leicht in den vergangenen Jahren. Er litt unter der Corona-Pandemie und im November 2021 verstarb der Vorsitzende Gerhard Richter.

Hatte Hanspeter Schön parallel mit dem sich verschlechternden Gesundheitszustand die Stellvertretung inne, übernahm er direkt nach Richters Tod die kommissarische Leitung des Ortsverbandes. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde Schön nun in seinem Amt bestätigt.

Abschied von Gerhard Richter

Kreisvorstand Arno Bock formulierte es so: „Es tut einem wirklich weh, einen so engagierten Menschen gehen lassen zu müssen.“ Richter habe wie kein Anderer „sich voll in sein Amt reingehängt.“ Darüber hinaus habe er, als er merkte, durch seine gesundheitlichen Beeinträchtigungen den Aufgaben nicht mehr gewachsen zu sein, alles richtig gemacht: „Er kümmerte sich rechtzeitig um seine Nachfolge“, schloss Bock seine Ansprache.

Zwei Jahre lang ruhten die Tätigkeiten des Vereins bis auf kleinere Aktionen – etwa Glückwunschschreiben zu Jubiläen und Geburtstagen oder Kondolenzbesuchen unter strengen Corona-Auflagen. Die Jahreshauptversammlung Ende Juni, zu der über 40 Mitglieder erschienen, war die erste seit 2019.

50 Jahre VdK: „Solch eine lange Mitgliedschaft ist nicht selbstverständlich“

Die Jahresrückblicke handelte der Vorstand ebenso schnell ab wie die Kassenberichte. Im Mittelpunkt der Versammlung standen viele Ehrungen, darunter die von Walter Mauk, der seit 50 Jahren Mitglied im VdK ist.

„Solch eine lange Mitgliedschaft ist nicht selbstverständlich“, erklärte Schön. Auch freue er sich über die anderen 34 Jubilare: „Viele schließen sich erst kurz vor der Rente dem VdK an, um eine preiswerte und zuverlässige Rentenberatung zu erhalten und treten nach der ersten Zahlung gleich wieder aus“, monierte Schön.

Schön wird Vorsitzender, Wiener seine Stellvertreterin

Notwendig wurden nach der langen Pause Neuwahlen, über die es bereits im Vorfeld breiten Konsens gab. Wie erwartet wurde Hanspeter Schön als Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes gewählt. Susanne Wiener ist zweite Vorsitzende.

Mit Claudia Dießlin besetzte der Verband die Position der Schriftführerin. Ulrike Maier wurde in ihrer Funktion als Kassiererin bestätigt. Der Witwe des verstorbenen Vorsitzenden Angela Richter war es ein besonderes persönliches Anliegen, künftig im Beirat als Vertreterin der Frauen mitzuarbeiten. Schön wird künftig den Ortsverband als Delegierter im Kreisverbandstag vertreten, Maier ist Ersatzdelegierte.

VdK Königsdorf will bis 2023 über 300 Mitglieder haben

Schön bedankte sich bei den Mitgliedern für die tatkräftige Unterstützung: „Ich freue mich darüber, dass wir trotz Corona und vieler Sterbefälle ein sogar an Mitgliederzahl wachsender Verein sind“, so der neue Vorsitzende. Derzeit sind 286 Menschen im VdK Königsdorf organisiert. Sein persönliches Ziel, „die 300 bis Ende 2023 zu knacken.“



Für die kommende Zeit hat der Vorstand bereits vorsichtige Pläne: „Ob wir heuer schon einen Ausflug machen, wissen wir angesichts wieder steigender Coronazahlen nicht“, so Schön. Auf jeden Fall werde es in diesem Jahr eine Weihnachtsfeier geben. Sandra Gerbich