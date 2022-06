Verein „Nagel und Faden“ eröffnet offene Werkstatt in Geretsried

Bedankte sich bei allen Unterstützern und Sponsoren: „Nagel und Faden“-Vorsitzende Gabriele Rogge (r.). © Peter Herrmann

Geretsried – Dank Ehrenamt und Spenden entstand in einer ehemaligen Fabrikhalle am Bunsenweg 11 eine offene Werkstatt und ein Repaircafé, die nun eingeweiht wurden.

„Wir eröffnen heute einen Raum der Möglichkeiten“, erklärte Vereinsvorsitzende Gabriele Rogge. Die Augentierärztin, die seit 2018 eine Praxis am Neuen Platz führt, erinnerte in ihrer Rede an die herausfordernde Startphase des Projekts.

So gestaltete sich die Suche nach Spendern und weiteren Helfern nicht immer einfach, war aber erfolgreich. Dank einer Crowdfunding-Aktion der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal sowie der finanziellen Unterstützung von Stiftungen und Unternehmen konnten Werkzeuge und Ausstattung beschafft werden. Die Zahl der aktiven Vereinsmitglieder stieg auf 35 an.

Über 100 Kurse und Veranstaltungen in der offenen Werkstatt

Zudem fanden bereits über 100 Kurse und Veranstaltungen statt. „Es braucht solche Einrichtungen, um Ideen umzusetzen“, stellte Rogge klar. Sie verwies auf das Gebot der Nachhaltigkeit und die Schonung natürlicher Ressourcen. „Wir wollen ein Bewusstsein für den Wert von Sachen schaffen“, erläuterte die Vorsitzende.

Dieser Ansatz gefällt auch Annette Heinloth. „Da wird der Wegwerfmentalität etwas entgegengesetzt“, lobte die Dritte Bürgermeisterin aus Wolfratshausen. Zudem hob Heinloth den inklusiven Charakter der offenen Werkstatt hervor. „Da kann jede Altersgruppe und Gesellschaftsschicht mitmachen“, sagte sie. Schließlich haben gerade Menschen mit geringeren Einkommen in oft beengten Wohnräumen keinen Platz beziehungsweise Werkzeug, um Dinge zu reparieren.

Wolfgang M. Heckl, Generaldirektor des Deutschen Museums in München und Autor des Bestellers „Die Kultur der Reparatur“, lobte in seinen Vortrag das Engagement des Geretsrieder Vereins und den Ausbau der Werkstatt. „Ich habe selten so geeignete und schöne Räume gesehen“, zeigte er sich beeindruckt.

Dass es in ganz Deutschland mittlerweile bereits rund 1.000 offene Werkstätten gibt, wertet Heckl auch als Ansporn. „Das ist aber noch zu wenig“, befand er. „Es gibt eine Pflicht zur Reparatur, um unser Überleben zu sichern“, forderte er.

Künftige Herausforderungen im Herbst

Umrahmt von Gitarren- und Akkordeonbeiträgen junger Geretsrieder Musikschüler, blickte Vorsitzende Gabriele Rogge auf künftige Herausforderungen. So sollen im Herbst eine Heizung und eine barrierefreie Toilette installiert werden. Zur Finanzierung dieser teuren Anschaffungen können Gönner eine sogenannte Quadratmeterpatenschaft übernehmen. So kostet ein Quadratmeter sieben Euro pro Monat.

Eine besonders kreative Idee hatte die Geretsrieder Zahnärztin Isabelle Linker, die ihre Patienten um Zahngoldspenden bat und am Ende des Festakts den Erlös in Höhe von 1.500 Euro an den Verein übergab. Die Textil- und die Holzwerkstatt am Bunsenweg 11 sind nun immer donnerstags, freitags und samstags geöffnet. Weitere Informationen gibt es auch auf www.nagel-faden.de. Peter Herrmann