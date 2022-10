Verkehrsunfall: Geretsrieder übersieht beim Abbiegen eine Mutter mit Kind

Von: Franca Winkler

Teilen

Die Polizei klärt den Unfallhergang, bei dem ein Kind mit seiner Mutter verletzt wurde. (Symbolbild) © Julia Boecken

Geretsried - Am Freitag wurde bei einem Unfall ein Kinderwagen zehn Meter vor einem Pkw hergeschoben. Das Kind erlitt leichte Kopfverletzungen.

Ein 84-jähriger Geretsrieder war am Freitag, 14. Oktober, um 10.55 Uhr mit seinem Pkw auf der Elbestraße in Geretsried in östlicher Richtung unterwegs. Als die Ampel für ihn grün zeigte, wollte er nach rechts in die Böhmerwaldstraße einbiegen. Gleichzeitig wollte eine Mutter mit ihrem vierjährigen Kind im Kinderwagen die Böhmerwaldstraße ebenfalls bei grünem Licht überqueren.

Dabei wurde der Kinderwagen durch das Auto erfasst und etwa zehn Meter vor dem Fahrzeug hergeschoben. Anschließend stürzte der Kinderwagen um. Das Kind habe leichte Kopfverletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Zur Sicherheit wurde es ins Krankenhaus gebracht. Die Mutter stürzte und wurde dabei ebenfalls leicht verletzt. Sie war jedoch nicht sofort behandlungsbedürftig.

Der Pkw-Lenker und seine mitfahrende Ehefrau blieben unverletzt.

Der Schaden am Kinderwagen wird auf 200 Euro geschätzt. Die Kratzer im Frontbereich des Pkw verursachten einen Schaden in Höhe von 800 Euro.

Der Autofahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, kam aber während der Unfallaufnahme zurück. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.