Versammlung der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen: „2022 hat gut begonnen“

Von: Viktoria Gray

Teilen

Nahmen bei der Versammlung auch ihre Verdienstabzeichen des DLRG LV Bayern entgegen: (v.l.) Robert Klingel, Sebastian Hafner, Stefanie Dienel und Thomas Schramm. © DLRG

Wolfratshausen/Schäftlarn – Jüngst hielt der Ortsverband der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen seine Jahreshauptversammlung ab. Dabei wurde unter anderem deutlich: Es wird dringend eine Unterbringung für zwei Fahrzeuge gesucht.



Bereits seit 2020 helfen die DLRG-Mitglieder bei den Corona-Teststationen in und um Wolfratshausen aus. Über 3.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden sind laut Zweiten Ortsvorsitzenden Mathias Feichtbauer in die Testungen geflossen. Darüber fühlte sich besonders Bürgermeister Klaus Heilinglechner sehr verbunden: „Danke für euren Einsatz.“



Ab 2021 konnte die DLRG die Testungen dann auch abrechnen. „Dadurch konnte ein gutes finanzielles Polster erwirtschaftet werden“, berichtete Feichtbauer.

Es sammelte sich eine Rücklage an, die für die Ertüchtigung einer Einsatzgarage eingestellt wurde. Zwar ist das Geld bereit, was fehlt, ist jedoch die passende Unterkunft. „Wir sind auf der Suche nach einer frostsicheren Unterbringungsmöglichkeit für zwei Fahrzeuge mit Anhänger und einem kleinen Lagerraum mit Möglichkeit zur Materialpflege“, betonte Einsatzleiter Sebastian Hafner eindringlich.

2.186 Wachstunden geleistet

Jeder Hinweis an die DLRG sei daher sehr willkommen. Hafner gab auch eindrucksvolle Zahlen in Sachen Einsatzzeit bekannt: „Allein am Starnberger See in St. Heinrich wurden 2.186 Wachstunden geleistet.“



Außerdem würden laut Ausbildungsleiterin Stefanie Dienel die Schwimmtrainings im neuen interkommunalen Hallenbad in Geretsried mittlerweile gut laufen. „Von den Anfängerschwimmausbildungen bis zum Training für die Rettungsschwimmer“, erklärte Dienel.



Auch das Projekt „Lehrschwimmbecken Wolfratshausen“ würde gut laufen. „Die Wasserretter werden regelmäßig gehört und konnten alle ihre Ideen einbringen“, sagte Feichtbauer. Ebenso in Sachen Ukraine-Hilfe war die DLRG nicht untätig. Robert Klingel, Erster Vorsitzender des Ortsverbands, war etwa als Lkw-Fahrer bei einem Hilfstransport dabei. „ Er konnte aus erster Hand berichten“, so Feichtbauer.



2021 sei für die Wasserretter der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen bisher ein erfolgreiches Jahr gewesen. „Und 2022 hat gut begonnen“, freute sich der Zweite Vorsitzende abschließend.

Kommende Termine

Ostermontag, 18. April: Ostereiersuche am Starnberger See. Samstag, 23. April: Erste Hilfe Kurs an der Wasserrettungsstation St. Heinrich. Anmeldungen sind jeweils über schaeftlarn-wolfratshausen.dlrg.de möglich.