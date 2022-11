Jahresversammlung und Ehrung der VdK-Mitglieder im Geretsrieder Ratsstubensaal

Von: Peter Herrmann

Geehrte Mitglieder und VdK-Vorstandsmitglieder demonstrierten Zusammenhalt: (v.l.) Elfriede Dietrich, Lieselotte Plangger, Norbert Wiesiolek, Elisabeth Scheinost, Gisela Lucht, Günter Hallmeyer, Edith Peter, Marianne Estner, Dieter Kreil, Cornelia Irmer, Kurt Nejedly und Elisabeth Lischka. © Peter Herrmann

Geretsried – Die herzlichen Verabschiedungen der ehemaligen Vorsitzenden Gisela Lucht sowie des langjährigen Kultur- und Reisemanagers Hermann Tränkler prägten die Jahresversammlung des VdK-Ortsverbandes.

Vorsitzende Cornelia Irmer blickte optimistisch in die Zukunft und freute sich über Verstärkung. So rücken mit Jennifer Kübler und Sandra Sidarous zwei engagierte Frauen als stellvertretende Vorsitzende in den Vorstand. Beide waren bei den per Akklamation vollzogenen Neuwahlen zwar verhindert, kündigten aber per Videobotschaft ein „effizientes Jobsharing“ an.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzende Cornelia Irmer, die stellvertretende Vorsitzende Edith Peter, Schatzmeisterin Josefine Hopfes und Schriftführerin Angela Müller. Beisitzer sind Arno Bock, Marianne Föhlisch, Margarethe Götz, Günter Hallmeyer, Uschi Schmitt, Marianne Tränkler und Daniela Wagner.

Vor den Wahlen würdigten Bürgermeister Michael Müller und die Vorsitzende des VdK-Kreisverbands Bad Tölz-Miesbach Marianne Estner die Verdienste des Ortsverbandes. „Er ist ein wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil von Geretsried“, lobte Müller. Estner hob die unermüdliche Arbeit der 52 ehrenamtlich aktiven Mitglieder hervor.



Langjähriges VdK-Mitglied Elisabeth Scheinost wird besonders verabschiedet

Zu ihnen gehörte Elisabeth Scheinost, die 19 Jahre lang Haussammlungen durchgeführt hatte und nun gebührend verabschiedet wurde. „Du hast durch deine Sammeltätigkeit vielen Menschen in Not geholfen“, zeigte sich Irmer begeistert. Mit einem Blumenstrauß bedankte sich die VdK-Ortsvorsitzende bei Gisela Lucht, die die Führung des Verbands 2010 in schwierigen Zeiten übernahm und bis 2018 führte.

„Du hattest den Mut, das Geschäft in die Hand zu nehmen und wieder Ordnung zu schaffen“, betonte Irmer. Dass die Mitgliederzahlen innerhalb der letzten zwölf Jahre von 900 auf mittlerweile 1.555 gestiegen sind, zeige ihrer Meinung auch den gewachsenen Beratungsbedarf in sozialrechtlichen Fragen.



VdK Geretsried bei der Jahresversammlung: „Wir sind eine Familie“

Hinzu kommen zahlreiche Informationsveranstaltungen und das gesellige Miteinander. „Wir sind eine Familie, die zusammenhält“, sagte Lucht in ihrer Abschiedsrede. Besonders freut sie sich auf die Adventsfeier, zu der alle Mitglieder am 26. November von 13 bis 16 Uhr in den Ratstuben eingeladen sind. Für das kommende Jahr kündigte Irmer zudem eine Begehung mit Stadträten und Vertretern des Bauamtes an, um auf Barrieren im Stadtgebiet hinzuweisen.

Grund zur Freude gab es für die 95 geehrten. Nadeln, Broschen und Blumensträuße erhielten unter anderem Günter Hallmeyer und Norbert Wiesiolek, Elfriede Dietrich, Elisabeth Lischka, Lieselotte Plangger, Peter Fischer, Dieter Kreil und Kurt Nejedly (jeweils 25 Jahre).