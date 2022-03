Dietramszell sucht seit Jahren nach Standort für Hindenburg-Büste

Von Dietramszell nach Regensburg: Umzug der umstrittenen Hindenburg-Büste

Von: Viktoria Gray

Die Hindenburg-Büste: Der Aktionskünstler Wolfram Kastner hatte nach der Demontage 2014 ein Hakenkreuz-Sticker auf ein Auge geklebt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Dietramszell – Bürgermeister Josef Hauser hat jüngst verkündet, dass die Hindenburg-Büste bei Ausstellungen im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg gezeigt werden soll.

Nun liegt die Büste des ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg schon Jahre im Keller der Familie Schilcher in Dietramszell. Wie Hauser verkündete, soll der Kopf des Generalfeldmarschalls aber bald nach Regensburg kommen.

„Das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg hat Interesse an der Büste“, sagte der Bürgermeister. Demnach soll die Hindenburg-Bronze nicht dauerhaft dort ausgestellt, sondern in den Bestand des Museums aufgenommen und bei Sonderausstellungen gezeigt werden. Eine Dauerausstellung hatte das damals im Aufbau befindliche Museum 2017 nämlich abgelehnt.

Hindenburg besuchte oft die Gemeinde Dietramszell

Hindenburg war zu Lebzeiten oft in Dietramszell und während seiner Jagdurlaube immer zu Gast bei der Familie von Schilcher. Bis heute werden die Motive des Generalfeldmarschalls und Reichspräsidenten der Weimarer Republik kontrovers diskutiert. Seine Büste, die der österreichische Bildhauer und bekennende Nazi Josef Thorak gestaltet hatte, wurde 1939 an der Klostermauer in Dietramszell angebracht.

Aktionskünstler Wolfram Kastner löst Diskussion aus

Bis 2014, als der Münchner Aktionskünstler Wolfram Kastner sie im Rahmen einer spektakulären Aktion abmontierte, blieb sie dort auch. Kastner hatte die Büste damals auf dem Anwesen von Schilchers abgelegt und der Vorfall hatte eine lebhafte Diskussion in der Öffentlichkeit ausgelöst.

Genau dass, was der Künstler wollte. Er hatte bekanntlich seine Ablehnung darüber ausgedrückt, dass Hindenburg seit jeher verharmlost wurde. Der Reichspräsident hatte Adolf Hitler 1933 immerhin zum Reichskanzler ernannt und ihm so zur Macht verholfen.



Der Gedanke, die Büste an das Haus der Bayerischen Geschichte zu überführen, ist nicht neu: Schon damals, 2014 nach der Demontage von der Klostermauer, hatten die Beteiligten – die Gemeinde Dietramszell selbst, der Orden der Salesianerinnen, dem die Klostermauer gehört und die Familie von Schilcher die Überführung an das Museum am ehesten favorisiert.

Dietramszell sucht seit Jahren nach Standort für Hindenburg-Büste

Seit fast gut acht Jahren ist die Gemeinde nun schon auf der Suche nach einem passenden Standort für das Denkmal. Wenn die Büste tatsächlich nach Regensburg kommt, wäre der Gemeinde ein langwieriges Problem abgenommen. Andere Verbleibe der Büste, wie etwa sie wieder mitsamt einer Infotafel im Dorf aufzuhängen, wären keine Option.

Darüber waren sich auch schon die damalige Bürgermeisterin Leni Gröbmaier und die Ordensschwestern des Klosters einig. Auch im Keller der Schilchers könne sie nicht für ewig bleiben. Und ein eigenes Heimatmuseum, wo die Büste dauerhaft ausgestellt werden könnte, hat Dietramszell nicht.

Büste soll nur bei Sonderausstellungen gezeigt werden

Planmäßig soll die Büste noch dieses Jahr nach Regensburg überführt werden. Dort komme sie in eine Einrichtung, die die Geschichte wahrheitsgetreu wiedergibt. Außerdem werde sie nur bei inhaltlich passenden Ausstellungen gezeigt – jedoch nicht dauerhaft.