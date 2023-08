DGB-Kreisverband lädt Vertreter verschiedener Parteien ins Waldramer Badehaus ein

Von: Peter Herrmann

Debattierten über verschiedene Themen (v. l.): Sebastian Englich, Benedikt Hoechner, Jakob Koch, Moderatorin Veronika Ahn-Tauchnitz, Tim Sachs, Konrad Specker und Susanne Arndt. © Peter Herrmann

Waldram - Vor den Landtags- und Bezirkswahlen am 8. Oktober präsentierten sich sechs Kandidaten des Stimmkreises in einer Podiumsdiskussion im Erinnerungsort Badehaus.

DGB-Kreisvorsitzender Raimund Novak begrüßte Susanne Arndt (CSU), Sebastian Englich (Die Linke), Benedikt Hoechner (SPD), Tim Sachs (FDP), Jakob Koch (Grüne) und Konrad Specker (Freie Wähler). Auf die Einladung eines AfD-Vertreters sei bewusst verzichtet worden. „Bei solch einer Veranstaltung haben Faschisten nichts zu suchen“, stellte Novak klar.

Nachdem Badehaus-Vorstandsmitglied Frederik Holthaus kurz auf die Geschichte des Erinnerungsortes am Kolpingplatz hingewiesen hatte, eröffnete Veronika Ahn-Tauchnitz – Redaktionsleiterin des Tölzer Kuriers – die rund zweistündige Podiumsdiskussion und ließ im Anschluss auch Fragen der rund 50 Besucher zu.



Auf der Agenda stand zunächst die Debatte um die Zahlung fairer Löhne. Fast alle Kandidaten plädierten dafür, dass Bayern ein Gesetz verabschieden soll, das öffentliche Einrichtungen verpflichtet, Aufträge nur an Unternehmen zu vergeben, die gerechte Gehälter an ihre Mitarbeiter zahlen.

Öffentliche Einrichtungen in Bayern und Sachsen achten bei der Auftragsvergabe nicht auf faire Löhne

„Das ist überfällig“, befand Benedikt Hoechner. In 14 anderen Ländern ist dies der Fall – nur in Bayern und Sachsen nicht. Die Vergabe an den billigsten Anbieter führe oft zu Qualitätseinbußen. CSU-Kandidatin Susanne Arndt verwies auf lange Lieferwege und bayerische Schulmensen, die ihr Essen von Subunternehmen aus Nordrhein-Westfalen beziehen. „Kein Wunder, dass das dann nicht mehr schmeckt“, gab sie zu bedenken. Tim Sachs (FDP) befürchtet, dass sich Mindestlöhne von Unternehmern leicht aushebeln lassen und nur bedingt wirksam sind.



Der Bad Heilbrunner Bäckermeister Konrad Specker (Freie Wähler) hält eine drastische Lohnerhöhung ebenfalls nicht für zielführend. „Wenn ich meinen Mitarbeitern noch mehr zahle, muss ich auch die Preise für die Produkte erhöhen“, erklärte er. Der Verbraucher müsse dann mehr ausgeben. In puncto Energie beharren CSU und FDP auf der optionalen Nutzung von Atomstrom, um die Grundversorgung nicht