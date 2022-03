Waldram: Erinnerungsort begrüßt Jubiläums-Besucherin

Von: Franca Winkler

Die 9.000 Besucherin Ingrid Kess (Mitte) mit den Vorsitzenden des Badehaus-Vereins, Jonathan Coenen und Sybille Krafft. © Badehaus

Waldram – Vor Kurzem konnte der Erinnerungsort Badehaus seinen 9.000. Gast begrüßen. Ingrid Kess, inzwischen in Rente, arbeitete früher als Dolmetscherin.

Ingrid Kess hat sich spontan bereit erklärt, in Zukunft beim Übersetzen von Zeitzeugen-Interviews zu helfen und bei englischsprachigen Museumsgästen zu dolmetschen. Da sie seit kurzem Witwe sei, habe sie ohnehin eine neue Aufgabe gesucht und freue sich nun, beim ehrenamtlichen Badehaus-Team mithelfen zu können.

Weibsbilder-Kalender und Mahnblume als Geschenk

Als Begrüßungsgeschenk bekam sie ein Exemplar des Wolfratshauser „Weibsbilder“-Kalenders und eine kleine Mahnblume des Münchner Künstlers Walter Kuhn. Ingrid Kess meinte: „Das Badehaus ist eine wunderbare Einrichtung.“ Sie freue sich sehr, dass dieses geschichtsträchtige Haus nicht abgerissen wurde, an dem sie oft vorbeigehe.



Gerade in der aktuellen Situation ist historisch-politische Erinnerung wichtiger denn je, und es ist ermutigend, dass es Menschen wie Ingrid Kess gibt, die ihren Teil zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Verfolgung leisten und zur Völkerverständigung beitragen wollen.

Als 9.000. Besucherin wird sie aus einer langen Reihe von Menschen hervorgehoben, doch am Ende kommt es auf jeden einzelnen Ungenannten an, der bereit ist, sich mit den schmerzhaften wie Hoffnung schöpfenden Themen der Vergangenheit und Gegenwart zu befassen.

Badehaus spendet 250 Euro an Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Am Wochenende übergab der Verein Bürger fürs Badehaus Waldram-Föhrenwald und der Historische Verein Wolfratshausen eine Spende von jeweils 250 Euro für ukrainische Kriegsflüchtlinge an den Asylhelferkreis Wolfratshausen. Die Spendenübergabe erfolgte vor dem Erinnerungsort, der aus aktuellem Anlass ein Banner in den ukrainischen Nationalfarben aufgezogen hat, das bis Kriegsende dort zu sehen sein wird.