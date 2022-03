Von: Franca Winkler

Teilen

Waldram – Der Verein Alzheimer Gesellschaft Isar-Loisachtal fördert Hilfen für alle von der Krankheit betroffenen Menschen. Eine Schulung für Helfer hat kürzlich stattgefunden.

Die Aufgaben der Helfer umfassen sowohl Entlastungsleistungen wie haushaltsnahe Dienstleistungen, Alltagsbegleitung und Pflegebegleitung als auch den Einsatz in Betreuungsgruppen, ehrenamtlichen Helferkreisen und die Tagesbetreuung in Privathaushalten.



Den an der Schulung teilnehmenden Personen wird in 40 Unterrichtseinheiten neben Informationen über alterstypische Erkrankungen, Notfallhandeln, rechtlichen Rahmenbedingung, Selbstmanagement und Hygiene ganz besonders ein wertschätzender, empathischer Umgang und eine gelingende Kommunikation mit Betroffenen und Angehörigen vermittelt.



„Das ganz besondere an unseren Schulungen ist die lokale Vernetzung: Vier Referentinnen aus dem Landkreis schulen die Inhalte, beziehen sich bei allen Themen nicht nur auf ihr umfangreiches Fach- und Erfahrungswissen, sondern bringen auch sämtliche Akteure vor Ort zur Sprache“, erläutert Gabi Strauhal, Schriftführerin des Vereins.



Über das Basiswissen zur Demenz, inklusive Krankheitsbilder und Symptome, berichtet Vereinsvorstand Dieter Käufer am Dienstag, 22. März, von 17 bis 19 Uhr, in den Veranstaltungsräumen der Alzheimer Gesellschaft in Waldram (Lüßbachstraße 2). Weitere Informationen sind auf www.ag-il.de zu finden.