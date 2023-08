Familie Fahrenschon will Zusammenarbeit mit der Stadt unbedingt fortsetzen

Erfolgreicher Waldsommer: Festwirtfamilie und Schausteller ziehen positive Bilanz

Von: Peter Herrmann

Die Attraktion: die Überschlagsschaukel Phoenix auf dem Festplatz an der Jahnstraße. © Peter Herrmann

Geretsried - Mit einem stimmungsvollen Auftritt der Gartenberger Bunkerblasmusik endete am Sonntagabend das Waldsommerfest. Das Festwirtgeschwisterpaar Anna-Maria und Maximilian Fahrenschon zeigte sich nach zehn abwechslungsreichen Tagen sehr zufrieden.

„Die Geretsrieder waren ausnahmslos gut gelaunt und haben an jedem Tag für eine tolle Stimmung gesorgt“, bilanzierte Anna-Maria Fahrenschon. Dabei blieb es abgesehen von einigen wenigen Rangeleien unter Jugendlichen weitgehend friedlich. „Im Vergleich zu den von Corona geprägten Vorjahren war diesmal deutlich mehr los“, stellte der BRK-Kreisverbandsvizevorsitzende Martin Uerkvitz fest.

Die Sanitäter mussten jedoch nur selten eingreifen. Meist waren es kreislaufbedingte Schwächeanfälle von Senioren, die schnell versorgt wurden. Schnittverletzungen durch zerbrochene Gläser oder Alkoholvergiftungen wie auf anderen Festen gab es dagegen keine.

Bewährt hat sich die Anordnung der Buden und Fahrgeschäfte in der Schaustellerstraße. „Das Sommerfest hat sich unter Leitung der Familie Fahrenschon sehr positiv entwickelt“, lobte Günter Bretz. Er verkauft seit vielen Jahrzehnten an seiner Bude gebrannte Mandeln, Schokofrüchte sowie Zuckerwatte und erlebte dabei alle Höhen und Tiefen des Sommerfests. „Wir sind der älteste Stand hier und kommen auch nächstes Jahr gerne wieder“, versprach er.

An den Familientagen haben uns die Leute fast überrannt.

Das haben auch die Betreiber des Kinderkarussells und der Überschlagsschaukel „Phoenix“ vor. „An den Familientagen haben uns die Leute fast überrannt“, berichtete Karussellinhaber Simon Schüller. Nebenan verkaufte Melanie Staudenrausch Chips für eine rasante Fahrt im „Phoenix“. Übelkeits- und Schwindelanfälle ihrer zufriedenen Besucher registrierte sie keine. „Die waren alle so vernünftig, dass sie nicht nach der vierten Mass im Festzelt bei uns eingestiegen sind“, gab Staudenrausch lachend zu Protokoll.



Kinder hatten an Samstagen ihren Spaß an den Kasperltheateraufführungen und Schminkaktionen. „Das Sommerfest ist für sie immer was ganz Besonderes“, bestätigte Julia Krüger. Die Mutter von drei Kindern nahm den Weg aus der Nachbarstadt Wolfratshausen auf sich und gönnte sich mit ihrer Familie eine abschließende Brotzeit im Festzelt. Dort wurde sie von dem gut eingespielten Bedienungsteam prompt und freundlich bedient.

Familie Fahrenschon will Zusammenarbeit mit der Stadt unbedingt fortsetzen

So ging es auch den Gästen am Montag beim sehr gut besuchten Seniorennachmittag, den Kulturreferent Hans Ketelhut alias Bayern-Hans mit seiner Musik und frechen Gstanzln bereichert hatte. Weitere Stimmungshöhepunkte waren der rockige Auftritt der Nachwuchsband Merged und die drei Konzerte der Gartenberger Bunkerblasmusik. Anna-Maria und Maximilian Fahrenschon wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Stadt unbedingt fortsetzen. „Wir planen schon eine Neuauflage und wollen auch im nächsten Jahr ein attraktives Programm bieten“, kündigte sie an.

Zweite Bürgermeisterin Sonja Frank bedankte sich am Sonntagabend bei Maximilian Fahrenschon für die gute Organisation des Waldsommer-Teams, das einen reibungslosen Ablauf gewährleistet hatte.