Beschäftigte der Schraubautomatenfirma fordern in Wolfratshausen mehr Lohn

Teilen

Mit Rasseln und Tröten demonstrierten Mitarbeiter der Schraubautomatenfirma Weber für eine achtprozentige Lohnerhöhung. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Die achtprozentige Lohnerhöhung der IG Metall blieb erfolglos. Deshalb streikten am Mittwoch die Arbeiter bei der Weber Schraubautomaten GmbH.

Vor dem Werkstor dröhnte das Partisanenlied „Bella Ciao“ aus großen Lautsprecherboxen. Um den Lärm zu verstärken, verteilten die beiden Bevollmächtigten der IG Metall Weilheim Helmut Dinter und Karl Musiol Rasseln und Plastiktröten an die Belegschaft. „Es war kein Vergnügen für mich, bei der gestrigen Tarifrunde dabei gewesen zu sein“, berichtete Dinter.

Das Angebot der Arbeitgeber, den Arbeitnehmern eine für drei Jahre geltende Einmalzahlung in Höhe von 3.000 Euro zu gewähren, war für ihn nicht akzeptabel. Denn als Gegenleistung müssten die Beschäftigten auf Weihnachtsgeld sowie tarifliches Zusatzgeld verzichten und mehr Arbeitsstunden leisten.

„Die Arbeitgeber müssen endlich verstehen, was die Inflation für die Arbeitnehmer bedeutet“, erklärte Karl Musiol. Der stellvertretende Weilheimer IG-Metall-Geschäftsstellenleiter erinnerte daran, dass die letzte tabellenwirksame Lohnerhöhung 2018 erfolgte. „Das war damals eine andere Welt: Nun ist alles viel teurer geworden“, gab er zu bedenken.

Kleiner Zwischenerfolg: Gründung eines Betriebsrates bei Eizo Technologies GmbH

Mittlerweile haben sich weit über 40.000 Beschäftigte in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie an den Warnstreiks beteiligt. Kleine Erfolge gibt es bereits. So erreichte Karl Musiol, dass sich bei dem Geretsrieder Monitor-Hersteller Eizo Technologies GmbH ein Betriebsrat bildete.

Bei der Weber Schraubautomaten GmbH, die 410 Mitarbeiter in verschiedenen Ländern beschäftigt, hat dieses Gremium seit Langem Mitspracherechte. Dementsprechend selbstbewusst gab sich Weber-Betriebsrat-Mitglied Fabian Radosevic gestern Nachmittag. „Unsere Auftragsbücher sind voll: Wir wollen auch etwas vom Kuchen“, forderte der 28-Jährige.

Toni Lechner von der Polizeiinspektion Wolfratshausen verzeichnete nach Abschluss der knapp einstündigen Kundgebung keine besonderen Vorkommnisse. „Hier bewegte sich alles im normalen Rahmen“, bilanzierte er. ph