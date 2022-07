Wasserkosten in Icking: Unterstützung für Landwirte, nicht aber Poolbesitzer

Gemeinde muss handeln

Von Franca Winkler schließen

Icking – Das Modell der Wassergebühren bleibt und der Umweltausschuss soll eine Lösung für die Landwirte finden.

Die Diskussionen um das Wasser laufen bereits seit geraumer Zeit, doch Icking hält an dem zuletzt beschlossenen Modell fest. Auch in der vor kurzem abgehaltenen Gemeinderatssitzung in Icking konnte kein Ansatz gefunden werden, wie die Landwirte durch die gestiegenen Wasserpreise im Zuge der Sanierungen der alten Leitungen entlastet werden können. Mit der neu vorgestellten Variante könnte anstelle der Kubikmeter-Preis, die Grundgebühr angehoben werden: von den aktuellen 68 Euro auf bis zu 271 Euro. Damit würden nicht 11,5 Prozent, sondern künftig bis zur maximal zulässigen Grenze von 45 Prozent der Wasserkosten abgedeckt, erläutert Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) den rechtlich möglichen Schritt.

Mit dieser Rechnung könne dann im Anschluss die Verbrauchsgebühr reduziert werden. Für Landwirte und andere Großverbraucher würde das eine Entlastung darstellen. Das heißt etwa drei Euro pro Kubikmeter Wasser müssten aufgebracht werden, anstelle von etwa vier Euro.



Gemeinde will vermeiden, dass es zu erhöhtem Wasserverbrauch kommt

Für alle anderen – also die Klein- und Mittelverbraucher würde es allerdings schlechter aussehen: Zwei Drittel der Bürger würden schlechter gestellt, fährt die Rathauschefin fort. Zum Beispiel müsste eine Familie mit einem Verbrauch von 50 Kubikmeter Wasser, dann gut acht Euro zahlen – aktuell sind es etwas über fünf Euro. „Die, die wenig verbrauchen – und das sind die meisten – müssten diejenigen subventionieren, die viel verbrauchen – und das sind wenige“, fasst zweite Bürgermeisterin Claudia Roederstein (UBI) den Sachverhalt zusammen. Sie lehne diese „ungerechte“ Erhöhung ab. Außerdem würde in ihren Augen damit die Gemeinde regelrecht dazu aufgerufen werden, mehr zu verbrauchen und Wasser zu verschwenden. Das sei „das falsche Signal“. Damit würden nicht nur die Landwirte subventioniert, „sondern vor allem die Poolbesitzer.“ Für die Landwirte müsse eine andere Regelung gefunden werden, „weil die Kuh halt so viel säuft, wie sie säuft“, ergänzt Roederstein.



Auch Gemeinderat Stefan Schneider (UBI) schloss sich der Meinung an: „Dass zwei Drittel mehr zahlen, damit 15 Haushalte weniger zahlen müssen, ist keine Lösung.“ Dritte Bürgermeisterin Laura von Beckerath-Leismüller (Grüne) findet den Ansatz absurd. Man könne doch keine Regelung beschließen, die umso günstiger wird, je mehr Rohstoffe verbraucht werden.



Zwölf Stimmen gab es für den Beschluss an der aktuellen Gebührenordnung festzuhalten. Nur Ursula Loth (Parteifreie Wählergemeinschaft Icking) enthielt sich ihrer Stimme und betonte erneut, dass die Gemeinde handeln müsse, „damit ihre sieben Landwirte weiterleben können“. Genau dass soll der Umweltausschuss auch bewerkstelligen und eine Lösung außerhalb der Gebührensatzungen finden. Eine Sitzung ist noch für den Juli geplant.