Weidach: Burschenverein bearbeitet Maibaum, Scherstangen und Kränze

Von: Peter Herrmann

Hatten Freude am Bemalen des Maibaums: Michael Holzer, Franziska Chudalla, Andreas Heinrich (liegend) und Michael Köfeler (hinten, r.). © Peter Herrmann

Wolfratshausen - Wie in vielen anderen Orten wird am Montag auch in Weidach ein Maibaum aufgestellt. Es ist nicht der einzige Anlass, in den kommenden Tagen in dem Wolfratshausener Stadtteil zu feiern.

Viel los ist derzeit in der Wachhütte an der Franz-Geiger-Straße 12 in Wolfratshausen. Maimadln und -burschen bemalen dort den Maibaum und feiern Motto-Partys an den Wochenenden.

Die Scherenstangen, die zum Hochhieven des Stammes benötigt werden, verarbeiten die jungen Männer unter Anleitung von Hans Fischhaber und Robert Buxbaum vor einem nahe gelegenen Stadl am Mühlpointweg. Dort binden Frauen zudem Kränze aus den Zweigen und Ästen.

Weidacher Maibaum ist stolze 38,5 Meter lang

„Wir haben schon im März mit der Arbeit begonnen“, verriet Burschenvereinsvorsitzender Jonas Hummel. Rund 50 Helfer haben den von Michael Baindl gestifteten 38,5 Meter langen Baum zunächst umgeschnitten und geschäpst – also entrindet. Nach der Einholung in die Wachhütte erfolgten das Hobeln, erneutes Schäpsen, Schleifen sowie die Vorbereitungen für das Anpassen der Schienen. Die anschließende Grundierung sowie Bemalung mit weißer und blauer Farbe erledigt der Burschenverein meist an den Wochenenden.

Andreas Heinrich legte sich dabei im Stile eines Automechanikers auf einen Rollwagen, um auch an die unteren Stellen des knapp einen Meter über dem Boden liegenden Stammes zu kommen. „Am 30. April muss der Baum aus der Wachhütte raus“, betont Oberbursch Hummel.

Muskelkraft der Männer gefragt: Aufstellen des Maibaums dauert bis zu vier Stunden

Tags darauf wird am Montag, 1. Mai, ab 6 Uhr morgens vor der Gaststätte Grüner Baum an der Weidacher Floßlände die Muskelkraft der Helfer gefragt sein. „Im Idealfall benötigen wir drei bis vier Stunden, bis der Maibaum steht“, hofft Vize-Burschenvereinsvorsitzender Tobias Lauber. Nach vollbrachter Tat gibt’s für alle Helfer eine zünftige Brotzeit.

Weidacher Festtage starten am Freitag, 5. Mai im Festzelt an der Franz-Geiger-Straße

Hoch her ging’s an den vergangenen Wochenenden bereits auf den Mottopartys in der Wachhütte. So luden die „Oidn Weiber Weidach“ zur Aperol-Wach ein – ein stimmungsvoller Vorgeschmack auf die Weidacher Festtage, die am Freitag, 5. Mai, im Festzelt an der Franz-Geiger-Straße beginnen. Wie berichtet, spielen dort nach dem Bieranstich von Bürgermeister Klaus Heilinglechner die Blaskapelle und Weinmusik aus Ascholding, Handvoiblech, G-Mahde Wies’n (6. Mai), Ois Chicago (7. Mai), Bayernrocker (12. Mai), Schonseitn, Stoabucklmusi (13. Mai).

Derzeit probt der Burschenverein für den Bandltanz um den Maibaum, der am Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr stattfinden wird. Vor dem Festzug zum Bierzelt, in dem die Eurasburger Blasmusik auftreten wird, steht an diesem Tag um 8.45 Uhr eine Maiandacht in der Nantweiner Kirche an. Krönender Abschluss der Weidacher Festtage sind die von der Lüßbacher Blasmusik begleiteten Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Soldaten- und Kriegervereins Weidach am 14. Mai.

