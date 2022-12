Weihnachten im Eurasburger Kinderheim Inselhaus – Spenden und Ausflüge helfen

Von: Franca Winkler

Tiere helfen den Kinder, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. © Inselhaus

Eurasburg – Das Fest der Liebe und der Familie können nicht alle Kinder und Jugendlichen im Kreise ihrer Liebsten Zuhause feiern.

Weihnachtszeit ist auch Familienzeit, doch aus den verschiedensten Gründen können nicht alle Kinder und Jugendlichen bei ihrer Familie sein. Das gilt auch für diejenigen, die in der Kinder und Jugendhilfe Inselhaus in Eurasburg leben. Wir haben bei Sprecherin Elke Burghardt nachgefragt.

Frau Burghardt, wie viele Kinder werden aktuell im Inselhaus betreut?

Im Kinderheim Inselhaus betreuen wir aktuell 18 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 20 Jahren. Das sind Kinder, die aus den verschiedensten Gründen nicht in der Familie bleiben können.

Wie sieht der Alltag in der Kinder- und Jugendhilfe aus?

Man kann sich das Leben wie in einer Großfamilie vorstellen. Jedes Kind hat ein Zimmer, es gibt aber auch Gemeinschaftsräume wie Wohnzimmer, Wohnküche, Aktivitätenräume zum Ratschen, Malen, Zusammenkommen. Wir haben Kicker und Dartscheiben in den Häusern, die Kinder haben Fahrräder und können sich mit Freunden treffen. Es gibt genauso Regeln wie in Familien außerhalb: Jeder hat kleinere Aufgaben zu erledigen, wie im Haushalt helfen, Zimmer aufräumen, Müll rausbringen oder Küche aufräumen.

Haben die Kinder Kontakt zu ihren Familien?

Die Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit, jedes zweite Wochenende ihre Familien zu besuchen – je nach Lage der Situation und Sicherheit des Kindes. Wir verstehen uns als familienergänzend. Alle Kinder sind freiwillig hier und dürfen auch entscheiden, ob sie ihre Familie besuchen wollen. Uns ist es generell wichtig, dass der Kontakt bestehen bleibt. Es ist wichtig die eigene Herkunft zu kennen.

Wie funktioniert das mit der Betreuung im Heim?

Jedes Kind kennt natürlich alle Betreuer, aber jeder hat eine feste Bezugsperson, der den Familienersatz darstellt. Aber es wird im Schichtbetrieb gearbeitet. Eine weitere Betreuungsmöglichkeit ist die sogenannte Erziehungsfamilie. Hier werden Kinder in eine Familie aufgenommen. Mindestens ein Elternteil muss dann aber eine pädagogische Fachkraft sein und ist auch ins Inselhaus-Team eingebunden.

Jugendliche, die das Heim schon verlassen haben, betreuen wir noch stundenweise. Sie haben dann den ersten Schritt in eine eigene Wohnung schon geschafft und sind meistens in einer Ausbildung. Einige Kollegen besuchen Familien direkt vor Ort und gehen IN die Familie. Sie helfen bei der Alltagsbewältigung und allen Anliegen, die die Familie hat. Das Feld der Kinder –und Jugendhilfe ist sehr unterschiedlich.

Tiere leben auch mit im Inselhaus?

Eine Besonderheit bei uns ist die tiergestützte Pädagogik. Auf dem Gelände des Kinderheims Inselhaus leben im Moment vier Ponys, die für das Heilpädagogische Reiten verwendet werden. Tiere sind im Allgemeinen „Türöffner“ für die Seelen der Kinder. Die Tiere nehmen sie vorbehaltlos an, mit ihnen kann man kuscheln und fühlt ihre Wärme.

Die Kinder machen spielerisch Übungen mit den Hunden. Erfolgserlebnisse helfen ihnen, ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Generell wird durch die Tiere die emotionale, motorische, kognitive und soziale Entwicklung ganzheitlich gefördert. Das Selbstwertgefühl und das Befinden werden grundsätzlich positiv beeinflusst.

Mit Blick auf Weihnachten: Wie sieht das Fest bei Ihnen aus?

Es gibt keine feste Tradition für alle, jeder Betreuer bringt da seine eigenen Ideen mit. Aber mit den Kindern wird Weihnachten mit kleinen Geschenken unterm Weihnachtsbaum gefeiert. Die Paten - die festen Ansprechpartner der Kinder - teilen sich den Dienst auf und so sind die Bezugspersonen der Kinder an Weihnachten für die Kinder da.

Es ist nicht leicht, das Weihnachtsfest nicht mit der eigenen Familie feiern zu können, aber unsere Betreuerinnen und Betreuer geben ihr Bestes, um das Fest so schön wie möglich für die Kinder zu gestalten. Die Betreuer freuen sich immer, mit den Kindern zusammen zu feiern.

Was wünschen sich die Kinder zum Fest?

Die Kinder haben ähnliche Wünsche wie andere Kinder auch. Natürlich ist meist der Wunsch am größten, mit den Eltern zu feiern. Manchmal geht das leider nicht.

Wie können unsere Leser helfen?

Spenden helfen am meisten. Hier haben wir immer Bedarf: Mal brauchen wir neue Vorhänge, mal geht ein Tisch oder Schrank kaputt. Was auch immer gut ankommt, sind Gemeinschaftsaktionen bzw. Ausflüge in der Gruppe.

Auch hier sind wir auf Spenden angewiesen. Also zum Beispiel: Einen Tag im Klettergarten, oder gemeinsam zum Kegeln gehen, oder Tagesausflüge nach München oder in die Berge. Das stärkt die Gemeinschaft und gehört zur gesellschaftlichen Teilhabe.

Das Interview führte Franca Winkler

Zum Inselhaus Weitere Informationen zum Inselhaus sind auf www.inselhaus.org zu lesen. Firmen und Vereinen, die helfen wollen, wenden sich an info@inselhaus.org. Wer direkt spenden möchte kann Geld an „Inselhaus Kinderfonds Stiftung“ senden (IBAN: DE04 70020500 3750 360036)