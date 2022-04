Weltumsegler aus dem Tölzer Landkreis haben erfolgreich Pazifik überquert

Von: Viktoria Gray

Endlich angekommen: Tim Hund (l.) und Vincent Goymann haben nach 5.650 Seemeilen Indonesien erreicht. © Screenshot: Youtubekanal „Segeljungs“

Königsdorf/Gaißach/Indonesien – Die „Segeljungs“ aus dem Tölzer Land reisen mit ihrem Segelboot „Arrya“ um die Welt. Mittlerweile haben sie den Pazifik überquert und sind in Indonesien angekommen.

Ordentlich erschöpft dürften die beiden „Segeljungs“, der Königsdorfer Vincent Goymann und der Gaißacher Tim Hund, gewesen sein – nachdem sie 39 Tage auf offener See waren. 5.650 Seemeilen legten die beiden zurück, um den Pazifik zu überqueren.

Im Paradies: Die Arrya vor Anker. © Screeenshot: Instagram „segeljungs“

Auch wenn die jungen Weltenbummler ziemlich erleichtert waren, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren, verlief bei der Anreise nicht alles nach Plan. Dass Schäden am Boot nicht ausbleiben, ist auf so einer langen Reise nicht ungewöhnlich. Daher kann man von Glück im Unglück sprechen: 70 Seemeilen vor dem Ziel brach den Seglern die Motorwelle, weshalb sie die letzte Etappe von einem anderen Boot geschleppt werden mussten. Die Motorwelle konnte dann repariert werden. Der nächste Schaden lies aber nicht lange auf sich warten. Aufgrund von schlechtem Diesel gab es einen Motorschaden. Glücklicherweise sprang der Motor sofort an, nachdem die Ersatzteile eingebaut wurden. „So muss es sein. Das hat auf jeden Fall viel Stress abgebaut, den wir die letzten Tage hatten“, informierte Hund seine Follower erst kürzlich per Instagram-Story. Weiter erzählte er: „Jetzt geht es direkt weiter nach Alor.“ Eine der östlichsten Inselgruppen in Indonesien.