Wertstoffbörse in Icking zunächst probeweise – Projekt steht auf der Kippe

Von: Franca Winkler

Teilen

Wertstoffbörse im Bauwagen erhielt Zustimmung für Probephase und soll viele Unklarheiten beseitigen. © Bund Naturschutz

Icking – Dinge einfach wegwerfen – dagegen will der Bund Naturschutz in Icking etwas unternehmen und zwar mit einer Wertstoffbörse auf dem Wertstoffhof in Icking.

Gehe es nach den Wünschen der Naturschützer, würde künftig ein Bauwagen bereitstehen, in dem nicht mehr benötigte Dinge, wie Skischuhe oder Vogelhäuschen abgegeben werden können. Für große Gegenstände wie Betten soll ein schwarzes Brett eingerichtet werden. Ein Mitarbeiter des Betreibers Maschinenring solle sich die Sachen anschauen und annehmen.

Im Bauwagen sollen die Gegenstände in Regalen lagern und können von Interessierten mitgenommen werden. Das erfolge auf „Spendenbasis. Das ist kein Verkauf“, betont Beatrice Wagner vom Bund Naturschutz. Was zu lang in den Regalen liegt, wird von den Naturschützern an karitative Einrichtungen weitergegeben oder entsorgt. Die Gegenstände hätte der Bund Naturschutz selbst „mit einem Datum versehen und bei der Gelegenheit auch, wenn nötig, wieder ausgemistet.“



Rat sieht Hürden für Bauwagen: Platzmangel, Baurecht, Personal

Über die Umsetzung des Projektes wurde in der Gemeinderatssitzung vergangenen Montag (25. April) lange diskutiert, da viele der Gemeinderäte rechtliche als auch praktische Schwierigkeiten sahen. So sei nach Aussage von Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) eine baurechtliche Genehmigung für den Bauwagen nötig. Auch auf den beengten Platz bei dem Kleidercontainer wurde verwiesen. Ausführliche Diskussionen gab es zum Umgang mit Elektroaltgeräten, da diese aus rechtlichen Gründen auf Funktionstüchtigkeit geprüft werden müssen. Wagner klärte das Missverständnis auf: „Es ging nicht um Elektrogeräte.“ Diese seien ausgeschlossen. Abgelehnt wurde das Detail im Antrag des Bund Naturschutzes, dass der Bauwagen elektrisch beheizt werden soll. „Dies lehnt die Verwaltung aus ökologischen Gründen ab“, erläutert Reith­mann.

Kritische Punkte sahen die Räte auch bei einer möglichen Überlastung der Bauhof-Mitarbeiter und eine dreiste Müllentsorgung im Bauwagen. „Wenn man mal nicht hinschaut, fliegt alles in den Container“, sogt sich Otto Güllich (Ickinger Initiative). Auch Stefan Schneider (UBI) berichtete von schlechten Erfahrungen bei Planungen von Flohmärkten des Kindergartens in Dorfen: „Da wurde uns der Schrott buchstäblich vor die Tür gekippt, mit dem Zusatz - das könnt ihr doch verkaufen.“



Wagner sieht Projekt bedroht

Zu guter Letzt wurde beschlossen, dass die Wertstoffbörse probeweise für drei Monate in Betrieb genommen werden soll, mit Betreuung durch den Bund Naturschutz. Wagner sieht das als Zustimmung „mit Pferdefuß“, denn zu den Öffnungszeiten anwesend zu sein, „können wir personell nicht erfüllen“. Sie selbst arbeite meist zu den Öffnungszeiten des Wertstoffhofs. Räte wiesen darauf hin, dass dies durch Ehrenamtliche erfolgen kann, nicht durch den Bund Naturschutz selbst.



Wagner ergänzt nach der Sitzung: „Wir müssen den Bauwagen noch kaufen.“ Sie hatte auf ein klares Votum gehofft, bei dem sich die Gemeinde eindeutig hinter den Bund Naturschutz stellt. „Damit hätten wir unser Crowdfunding initiieren können, um mit Hilfe von Spendern das Geld zusammenzubekommen.“ Jetzt seien den Naturschützern die Hände gebunden. „Wenn nicht nochmal in unserem Sinne nachverhandelt werden kann, sehe ich hier keinen Ausweg“, kritisiert Wagner.